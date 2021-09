¿De qué hablamos cuando hablamos de la deuda pública provincial?

Los vencimientos totales (capital e intereses) previos al canje de deuda implicaban servicios de deuda por aproximadamente USD 185.000 millones entre 2020 y 2117, que fueron reducidos a USD 150.000 millones por la menor carga de intereses (Reuters)

El total de deuda renegociado por Buenos Aires supera los USD 7.000 millones. Este marco resulta propicio para buscar entender el punto de partida y la situación actual en cuanto a la deuda pública provincial, poniendo particular foco sobre los procesos y resultados de las reestructuraciones ocurridas.

En agosto de 2020, luego de poco más de cuatro meses de marchas y contramarchas y cinco propuestas y contrapropuestas formales, la Argentina llegó a un acuerdo por su deuda en bonos en moneda extranjera, tanto con acreedores internacionales como locales. El acuerdo alcanzado significó la reestructuración de un stock de USD 107.000 millones, de los cuales USD 66.000 millones se encontraban bajo legislación extranjera con acreedores privados. De los USD 41.000 millones restantes, el 57,7% estaba en manos de acreedores públicos.

Los vencimientos totales (capital e intereses) previos al canje de deuda implicaban servicios de deuda por aproximadamente USD 185.000 millones entre 2020 y 2117, que fueron reducidos a USD 150.000 millones por la menor carga de intereses. Sin embargo, aunque en los primeros años los vencimientos a pagar se redujeron significativamente, la porción de la deuda bajo legislación extranjera pasó de una vida promedio (ponderada) de 14,6 a 11,6 años.

El 30 de agosto pasado -un año después de aquella reestructuración-, la Provincia de Buenos Aires (PBA), en un proceso el cuádruple de largo que el de la Nación (duró 16 meses), alcanzó su propio acuerdo. Así, el capital de su deuda pasó del equivalente a USD 7.182 millones (M) a USD 7.626 M y su plazo promedio se alargó en 6,6 años, desde 5,1 a 11,7 años. Para entender la magnitud de este cambio en términos de la deuda pública provincial debemos considerar que al 30 de junio del año pasado –antes de que se iniciara la ronda de reestructuraciones- PBA contaba con el 44% del total de deuda de las provincias y el 52% de la deuda en moneda extranjera.

Una mirada global

Al 31 de diciembre de 2020, la deuda pública provincial ascendía al equivalente a USD 24.278 millones, esto es, resultaba 1,26 veces la recaudación propia del año. El 80% de esa deuda era en moneda extranjera, de la cual 14% tenía a organismos internacionales como acreedores y 89% (del mismo total) se regía por legislación internacional. Además, 75% del total se había realizado a través de la colocación de títulos públicos, de los cuales el 87% era en moneda extranjera.

PBA, CABA (11%) y Córdoba (10%) participaban, cada una, con 10% o más de la deuda provincial, generando entre las tres el 65% del total de los pasivos. PBA (52%), Córdoba (12%) y CABA (7%) se llevaban, en conjunto, el 72% de la deuda en títulos públicos en moneda extranjera. Eran cinco las provincias que tenían el total de sus títulos públicos en moneda extranjera: Entre Ríos, Jujuy La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa, mientras que en Salta esa participación alcanzaba al 99%. Seguían Córdoba (95%), Chubut (92%), Santa Fe (90%), PBA (89%), Chaco (88%). Ya debajo del promedio se ubicaban Mendoza (86%), Neuquén (83.8%), Río Negro (75%) y finalmente CABA (57%). El resto no tenía títulos en moneda extranjera o simplemente no había emitido títulos públicos.

Un elemento interesante adicional es que del total de endeudamiento 20% tenía como garantía la coparticipación federal o regalías hidrocarburíferas.

Es importante notar que el panorama detallado en cuanto a stocks no varía significativamente entre el 30 de junio y el 30 de diciembre, aun cuando en ese período cuatro provincias concluyeron procesos de reestructuración. Los cambios afectan, fundamentalmente, el perfil de vencimientos.

Los procesos y resultados de las reestructuraciones

Desde el acuerdo cerrado por la Nación, fueron diez las provincias que reestructuraron satisfactoriamente sus deudas: Mendoza (29/9/2020), Neuquén (24/11/2020), Chubut (15/12/2020), Río Negro (17/12/2020), Córdoba (22/01/2021), Salta (19/2/2021), Entre Ríos (8/3/2021), Jujuy (18/3/2021), Chaco (24/6/2021) y Buenos Aires (30/8/2021). En total, 12 de las 14 provincias con títulos de deuda bajo legislación extranjera iniciaron procesos de reestructuración.

El monto original del total de deuda reestructurada ascendía a USD 12.373 millones, generando nuevas emisiones por USD 12.936 millones (96% en USD). PBA logró el 98% de aceptación para su deuda en dólares y 96% para la emitida en euros. Chubut y Neuquén fueron las provincias que, con menor aceptación, lograron aceptación por 90% del monto presentado a la reestructuración.

El cupón promedio se redujo desde un máximo de 3,4 puntos porcentuales por año en Mendoza hasta 0,4 puntos porcentuales en Chubut. PBA, sin embargo, no logró reducir el cupón de su deuda en euros. Así, Jujuy es la provincia con mayor cupón post-canje: 7,7% y Mendoza la que paga menor interés: 5% promedio ponderado.

La vida promedio de las obligaciones canjeadas aumentó, para el conjunto, 4,4 años

La vida promedio de las obligaciones canjeadas aumentó, para el conjunto, 4,4 años, con un mínimo de algo menos de un año en Entre Ríos, Río Negro y Chubut. Excluyendo a PBA, el alargamiento promedio ponderado alcanza a 1,2 años. El Gráfico 1, con los perfiles de vencimientos pre y post-reestructuración para las provincias que lograron acuerdos -excluyendo a PBA-, muestra un fuerte ahorro hasta el 2024, en particular con pagos de poco más de USD 300 millones en los años 2021 y 2022.

La reestructuración de PBA

La Provincia de Buenos Aires fue el primer estado subsoberano en iniciar las rondas de negociación con acreedores privados por la reestructuración de su deuda bajo ley extrajera, luego de que la Administración Central hubiese hecho lo propio con sus correspondientes bonistas. Ya en enero de 2020, PBA había quedado al borde del default por pagos de intereses de USD 250 millones de dólares.

Hacia abril se iniciaron conversaciones con los bonistas por una deuda en moneda extranjera y legislación internacional equivalente USD 7.182 millones , instrumentada en 11 series de bonos, seis con Indenture (marco legal operativo) 2006 y cinco con Indenture 2015; ocho títulos denominados en dólares y tres en euros. Para el total de ellos, el cupón promedio ponderado era de 7,51%; los pagos de intereses se extendían hasta el año 2035, siendo el pago total para el período 2020-2035 de USD 2.313 millones.

El proceso de negociación, iniciado formalmente el 24 de abril, tuvo más de 20 extensiones hasta finalizar el 30 de agosto pasado. Hacia la última prórroga, el grado de aceptación de la propuesta fue de 93% que, una vez accionadas las cláusulas contractuales, llevaron al resultado final del 98% para los bonos en dólares. Así, luego de considerar el pago adeudado de intereses corrido, se emitirán bonos por un capital total de USD 7.625 millones. Las nuevas series de bonos serán seis: tres en dólares y tres en euros. Todos ellos tendrán su fecha de vencimiento en septiembre del año 2037 y el cupón promedio será de 6,01 por ciento.

Los alivios de quienes han reestructurado son significativos en el corto plazo, pero ello no despeja el panorama en el mediano plazo

A modo de epílogo

Como en el caso de la Nación, en 2020 varias provincias iniciaron procesos de negociación para reestructurar sus deudas en moneda extranjera. A inicios de septiembre de 2021, 10 provincias lograron su reestructuración, dos están aún en proceso (La Rioja y Tierra del Fuego), diez no cuentan con bonos en moneda extranjera y legislación internacional y otras dos (CABA y Santa Fe) se encuentran en situación normal y no han debido recurrir a renegociaciones. Los alivios de quienes han reestructurado son significativos en el corto plazo, pero ello no despeja el panorama en el mediano plazo .

