¿Quién conecta a la Argentina dual?

Milei eligió la defensa irrestricta de Adorni ante las acusaciones de corrupción (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Luego de dos meses de aceleración del affaire Adorni, entre los dos viajes del Presidente a Estados Unidos –marzo/mayo-, se observa un Milei declinando, aunque aún no derrotado. Sí, con fisuras, ahora expuestas dentro de su núcleo duro.

Patricia Bullrich, que no es empleada sino socia de este proyecto –lo señalamos la semana pasada cuando saludó a Mauricio Macri en la Fundación Libertad-, no solo reclamó la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete: dio un paso más sobre la posibilidad de ser una alternativa en el 2027. Se muestra como la que sostiene las políticas del Presidente, pero no admite las corrupciones.

El círculo rojo comienza a barajar alternativas, buscando representantes de una derecha civilizada.

Mauricio Macri recorre regiones: Chaco/Corrientes, Región de Cuyo, Santa Fe/Entre Ríos, Catamarca/La Rioja y la semana que viene se reunirá con legisladores de CABA y la provincia de Buenos Aires. El PRO está armando “de abajo hacia arriba”. “Vamos por 150 intendencias en el país. Estamos trabajando en la reconfiguración de Juntos por el Cambio, con un modelo liberal inteligente”, le dijo a Infobae uno de sus principales armadores. La definición pública aparecerá en el 2027.

Vayamos por partes. Volviendo a los 60 días de congelamiento gubernamental y la defensa a ultranza de Adorni, debiéramos preguntarnos cuál es el límite, si lo hay, de aquella expresión de 2025 “Adorni es Milei”. ¿Hasta dónde llega esa mimetización?.

Milei ha elegido la defensa irrestricta de su funcionario. Por momentos, pareciera que se está defendiendo él.

Ahora bien, si esta garra de león la usara para los jubilados, los discapacitados, o sila aplicara para cumplir las leyes -entre ellas, la de financiamiento universitario-, seguramente, ante tanto empeño, aparecería una solución que revertiría su latiguillo preferido: “No hay plata” . Los hechos demuestran que sí la habría.

Se vive una Argentina dual donde la política está más desconectada que nunca de la realidad.

La foto muestra una Argentina desbalanceada, donde 28 empresas vienen cerrando por día, donde el trabajo registrado ha perdido 294.400 empleos. Donde las caídas de los salarios y jubilaciones vienen generando un declive en cascada del consumo desde hace meses. Hasta los shoppings de todo el país este fin de semana bajarán sus precios para intentar vender.

Hay una Argentina, la del 75%, que agoniza en la producción, el empleo, la educación.

Hay una Argentina, la del 75%, que está agotada y frustrada, que hace cuadras de fila ante la posibilidad de 60 empleos en un frigorífico en Moreno. Esto se replica a lo largo y ancho del país federal cuando se trata de un puesto de trabajo.

Este próximo martes 12, se protagonizará una nueva marcha universitaria ante centros de estudio que porfían por su pervivencia, aunque la asfixia es tremenda, con alumnos condenados a no ser. Franco Bartolacci, presidente del CIN , apuesta a que la masiva presencia en las calles quiebre a un Presidente inconmovible ante esta problemática.

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, ha perdido esa expectativa. Le dijo a Infobae: “Hicimos 16 movilizaciones, 4 paros generales, y el Gobierno no se inmutó. El 30 de abril fuimos 200 mil personas las movilizadas. Creo que ahora la estrategia es trabajar para un proyecto político distinto, con fuerzas políticas nacionales del peronismo, del radicalismo, del socialismo y otras. Es por ahí. El martes, por supuesto, la CGT acompañará la marcha universitaria”.

La aceleración del conflicto político de los últimos 60 días no contiene a la Argentina real. La destrucción de industrias y comercios no puede ni podrá ser compensada por lo que crean Vaca Muerta y las mineras.

La desconexión de la política en esta Argentina dual con la realidad lleva a inferir, que nadie esta capitalizando los yerros del gobierno libertario. Nadie parece preguntarse cuál es el camino para recuperar empleo y producción. Tampoco, cómo se sostienen los logros macroeconómicos sin producción, sin mercado interno, sin cooptar a la informalidad para la formalidad. Tampoco se ve quién intenta reconciliar la formalidad de esa Argentina moderna y competitiva del 20%, con el75% destruido y desguazado.

Todo indicaría que la inflación de abril no estaría tan baja, pero sí entre el 2,5% y cercano al 3%.

Los gobernadores hacen lo que pueden ante rutas destruidas, obras sin terminar, salud desatendida, abandonada. En Santa Fe, el gobernador Pullaro decidió terminar los arreglos del emblemático Monumento Nacional a la Bandera. Y apuesta al complejo portuario (uno de los principales del mundo), que también está decayéndose. Dispuso U$S 200 millones para acceso a los puertos y el arreglo de la AO 12, pero solicita U$S 1,50 por tonelada (arrancaría con 0,75, y subiría gradualmente). Lo pagarían los exportadores. Se constituirá un fideicomiso integrado por exportadores, las Bolsas de Comercio Rosario/Santa Fe, el gobierno provincial, intendencias que tengan puertos y las atravesadas por los 2.200.000 camiones.

Pullaro sostiene que si no se invierte permanentemente, en 5 años estará otra vez detonado.

Finalmente, se observa en lo nacional el plano judicial/contable. Es decir, si puede Adorni justificar los números de sus gastos; y otro es el político. En este, deberá el Presidente evaluar si el daño de lo conocido del contratista que reparó la casa de Adorni no destruye el edificio político de su gobierno.