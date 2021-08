eSports: la oportunidad para crecer y no “fedear” en el intento

Un joven gamer juega al Argentum el pasado 6 de abril en Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En la jerga de los eSports “Feedear” o “Fedear” es una españolización de to feed, y se refiere a aquellos jugadores que mueren, permitiendo que sus rivales obtengan más experiencia.

No existe una evidencia clara, pero la mayoría de los fanáticos coinciden en que el origen de los eSports se remonta al 19 octubre de 1972, en una competencia organizada en la Universidad de Standford entre estudiantes e investigadores utilizando el videojuego Spacewar!. El premio que obtenía el ganador era una suscripción a la revista Rolling Stone. Desde allí comenzó un lento crecimiento y recién a partir del siglo XXI comenzaron a conformarse las primeras ligas de eSports: Electronic Sports League y Korea e-Sports Association.

China es el país donde los eSports muestran más expansión, ya que posee ingresos anuales cercanos a los 40.000 millones de dólares

En el año 2006 nació Justin.TV antecesor del hoy popular Twitch.TV. En 2009, vio la luz el videojuego denominado League of Legends (o “LOL”) a través de la firma Riot Games. En 2012 apareció el otro “tanque” de los eSports que es Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Según la firma eSports Earnings, los cinco videojuegos más importantes en función de la cantidad de jugadores, premios y torneos realizados son: CS:GO, Arena of Valor, Dota2, Fortnite y LOL.

China es el país donde los eSports muestran más expansión, ya que posee ingresos anuales cercanos a los 40.000 millones de dólares, cifra que involucra a 619 millones de jugadores. El resto de las regiones genera ingresos por 140.000 millones de dólares, de los cuales América Latina solamente aporta cinco mil millones de dólares. La participación de Argentina equivale a 423 millones, muy por detrás de Brasil, México y Chile.

En la imagen un registro del torneo de la liga Latinoamericana de League of Legends, en Ciudad de México (México) (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Tal como sucede en otras áreas, Argentina tiene clubes con mucho talento, ya sea a nivel gerencial como así también a nivel de los jugadores. No obstante, nuestros clubes carecen de proyección internacional y nuestro mercado endémico y no endémico no dimensiona aun el potencial que existe en el sector. Un ejemplo de diferencias de oportunidades lo podemos encontrar con el equipo de David Beckham: Guild eSports, con sede en el Reino Unido, recaudó más de USD 25 millones en su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres (IPO por su sigla en inglés).

La reflexión que debemos realizar todos los actores involucrados es, determinar qué limitaciones (tecnológicas, políticas, educativas, etc.) imposibilitan estar en esos niveles y que aspectos dependen de los propios clubes.

Una de las primeras conclusiones, que arrojaría esta deliberación, sería la ausencia de un gobierno corporativo en los clubes argentinos. De acuerdo a la definición que utiliza la firma internacional Deloitte: el gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de las partes interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor.

Existen centenares de investigaciones que vinculan el gobierno corporativo con la generación de valor en las organizaciones y, recientemente, se ha estudiado en la Premier League inglesa el vínculo con los resultados deportivos. Asegurarse de que la empresa tenga sólidas prácticas de gobierno corporativo es solo un aspecto de su crecimiento y expansión bursátil, pero por las características propias de esta industria es importante y pasará a ser fundamental poseerlas para no “fedear” en el intento.

