La Argentina atrapada en la encrucijada de Cristina Kirchner

Argentina se encuentra atrapada en la encrucijada de Cristina Kirchner, que presume que tiene por delante de sí dos opciones: la de vivir acosada -ella y su familia- por las muchas causas de corrupción en las que está involucrada, con riesgo, aunque aún lejano, de acabar en la cárcel, y por otra parte y como única opción de evitar esa alternativa, llevar al país a un modelo venezolano, donde el kirchnerismo se consolidaría en el poder y se aseguraría el control sucesorio, con todo lo trágica que puede resultar esa opción para la sociedad argentina en su conjunto, como se puede deducir de la triste experiencia del país caribeño.

Algunos fantasean con la utópica salida de una amnistía o un indulto, que comprenda a la familia Kirchner -y eventualmente a ex funcionarios con condenas efectivas-, y contemple también los pecados del macrismo (fundamentalmente las escuchas y el caso del Correo).

Lo que sucede es que es tan abismal la carga de pruebas de un lado -obras pagadas y no construidas, bolsos y cajas fuertes con sumas millonarias, testificaciones de sobornos corroborados por los actores- frente a juicios por sustanciarse a la familia Macri donde la culpabilidad debe surgir de interpretaciones de los jueces sobre hechos acontecidos hace casi 20 años y que durante los 12 años que gobernó el kirchnerismo no fueron motivo de objeción alguna (o eventualmente sobre el arreglo gestado en la presidencia de Macri presumiblemente doloso hacia el Estado pero que no llegó a concretarse).

Se trata de hechos y evidencias contundentes, frente a interpretaciones judiciales que sonarían a venganza más que a un acto de justicia. Y sería un suicidio político para el PRO y para la oposición si se prestaran a convalidar ese disparate.

Y si el kirchnerismo soltara el poder -o fuera derrotado electoralmente-, ¿qué garantías habría de que una fuerza opositora no reviera y dejara sin efecto esas amnistías? No caben para la Vicepresidenta otras opciones.

Por tanto, no hay que ilusionarse con otras soluciones y hay que tomar conciencia para evitar la segunda opción. Para llevarla adelante, el Gobierno muy probablemente va a necesitar más recursos para compensar el deterioro en los ingresos de los sectores carenciados que provoca la inflación y así poder conservar su fidelidad electoral, clave para materializar ese osado proyecto.

En Venezuela, mientras se consumaba la consolidación del régimen, los fondos salían de una caja para-estatal, la de la petrolera nacional Pdvsa, que llegó a producir petróleo en un año por valor de 110 mil millones de dólares, y que hoy languidece en la ruina. En la Argentina, esos recursos deberían cercenarse al sector productivo, que se encuentra al borde del agobio por la brutal presión tributaria. Esa presión, que recae en todas las actividades -industriales, comerciales, de servicios, culturales, científicas, deportivas- contribuye a pagar “la olla” que permite al Estado mantener mediante salarios, planes, subsidios y asignaciones a en torno a 20 millones de argentinos.

Hay un sector, sin embargo, que hace un aporte especial. Hablamos del agro, que provee por un lado de manera eficiente y a valores reducidos -por dólar controlado y retenciones- las materias primas que hacen la comida diaria de los argentinos, y por el otro, genera las divisas que permiten importar los insumos estratégicos para la supervivencia de otras actividades de la economía, incluidas en esas necesidades las famosas vacunas que deberían protegernos del Covid-19.

Si se pretendiera subir la carga impositiva a cualquiera de las pocas actividades industriales que a duras penas logran subsistir, se decretaría automáticamente la defunción de esa actividad con la secuela de desempleo, mayor pobreza y el golpeteo de los nuevos pobres a las puertas del Estado.

Todo apunta a que el tránsito al pretendido modelo venezolano deba ser financiado por el agro, por ser un sector que está en las antípodas ideológicas de ese modelo y por ser el más eficiente y competitivo de la economía argentina. A su vez, es el que más contribuye tributariamente a las arcas del país, ya que paga: inmobiliario rural, red vial, ingresos brutos, retenciones, ganancias, anticipo de ganancias del siguiente ejercicio, aportes patronales, bienes personales, impuesto a la riqueza.

La rentabilidad del campo no se puede juzgar -y menos aún sobregravar- en base a un ejercicio de buenos rindes y precios altos. Hay que compensar los años con dificultades, que suelen ser los más.

Quizás para graficar la disputa que se avecina, bien se podría señalar que en los platos de la balanza estarán de un lado los sectores carenciados que se aglomeran en los conurbanos de las grandes ciudades, y que como son sectores en expansión producto de la crisis, son cada vez más demandantes; mientras que del otro lado estaría el sector agropecuario.

Es muy probable que lo que se viene sea un “tire y afloje” entre la Argentina paupérrima (¿el 40% de la sociedad?) y la Argentina ligada a la producción (¿el 30% de la población?), esparcida esta última en casi todo el territorio nacional, que resiste con ajustados márgenes de rentabilidad.

En este contexto, si se pretendiera subir los impuestos con la cosecha presta a ser recolectada como recientemente se insinuó con las retenciones (y como no pudo cuajar, ahora se va por la vía de “pisar” el dólar), una vez que el sector hizo la inversión en base a ciertas reglas de juego, tiene todo el derecho a sentirse estafado, lo que podría generar una gran fractura en la sociedad de consecuencias imprevisibles. Y si se anunciara un incremento tributario antes de una nueva siembra, ocasionaría una merma en la producción con la consecuente caída en la recaudación. Porque lo que mueve a esa actividad del interior a arriesgar e invertir, es el tan denostado por ciertas voces “espíritu de lucro”.

Ese vital espíritu, a Dios gracias, está bien afianzado en todos los rincones del país para bendición de los argentinos y consolidación geopolítica de nuestra soberanía. Atentar contra ese espíritu sería una especie de suicidio para la Argentina. Para colmo, tiene que soportar que se lo acuse de avaricia y de generar la inflación de los alimentos, cuando el principal causante de la misma es el propio Estado con su voracidad fiscal, que no para de crecer para subsidiar a algún nuevo sector con fines clientelísticos. Es la misma voracidad que estrangula a las empresas de la alimentación -con precios controlados- y al sector del comercio y la distribución, cuyos máximos referentes enfrentan dificultades y perdidas: Cencosud experimentó por primera vez balances en rojo luego de casi 50 años de operar en el país, Carrefour -la segunda cadena en tamaño a nivel mundial- debió recurrir a “procedimiento de crisis” para evitar la quiebra o el cierre, y Walmart se fue del país vendiendo sus activos a una décima parte del capital invertido en la Argentina.

Y en el medio de la disputa está la perdidosa clase media. Todo local que cierra, todo negocio que desaparece es consumo que pierde la clase media. Hay un traslado de consumo -devenido en consumo de menor calidad- hacia los crecientes sectores carenciados. En el fondo, es sacarle a los que no los votan para darles a los que esperan que los voten y así poder consagrar el modelo venezolano que la vicepresidenta necesita para evitar la inquina judicial.

