Resulta claro e indiscutible el deber de salvar las vidas de los ciudadanos mayores y otros beneficiarios del confinamiento, justificando por supuesto todas las acciones por más radicales que sean por parte no sólo del prójimo sino de todo un país. Pero incomprensiblemente ese deber desaparece para las vidas de los seres humanos que aún no han nacido, ya que aparentemente no valen ni son merecedoras siquiera de su continuidad y desarrollo.