“Va a morir más gente por culpa de la cuarentena que del coronavirus”, es otra frase repetida. Un colega sostuvo eso apoyado en un informe del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, según el cual en este semestre podrían morir hasta nueve mil personas más que el año pasado por no haber consultado a tiempo sobre dolencias cardíacas. Lo que omitía el planteo es que la cuarentena no impide hacer esas consultas. Al contrario, en las conferencias diarias del Ministerio de Salud, se insistió varias veces en que las personas pueden y deben consultar por problemas de salud no relacionados con el Covid-19. Si la gente no consulta, es por el miedo al contagio y no por la cuarentena. Además, 9.000 es un número extremo: si la gente consulta, aun con cuarentena, no morirá. Es una advertencia. No un hecho. ¿Cuál es el sentido de jugar con esa cifra?