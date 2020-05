De nuevo, mientas se realizan algunos estudios, países con miles de muertos en ningún momento prohibieron estas salidas porque entienden que no existe el riesgo de contagio y sí el del sedentarismo y el impacto psicológico en niños y adultos. La irracionalidad se replica al punto de “permitir el paseo en bicicleta si es para ir a trabajar”, pero no para fines recreativos, que son claramente saludables. El ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, confesó a Forbes que solía correr a diario y desde que se aplicó la cuarentena no hace ejercicio en su casa. Habrá próceres que corren maratones en el living y generan notas simpáticas. Pero impedir el paseo o ejercicios o deportes sin contacto (ciclismo, tenis, golf) no tiene sustento. Nadie sugiere organizar una maratón.