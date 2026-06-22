Colombia

Un análisis al discurso de la victoria de Abelardo de la Espriella: entre la reconciliación y la firmeza

Cristian Rojas Gonzales, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

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En las formas y en el contenido, el discurso de Abelardo de la Espriella fue muy superior al que pronunció tras el triunfo en la primera vuelta.
En las formas y en el contenido, el discurso de Abelardo de la Espriella fue muy superior al que pronunció tras el triunfo en la primera vuelta.

En las formas y en el contenido, el discurso de Abelardo de la Espriella fue muy superior al que pronunció tras el triunfo en la primera vuelta. Sin abandonar la estética de la campaña, mostró una elocuencia dirigida a un público más amplio que “la manada”.

Los principales rasgos de su intervención fueron mantener la perspectiva de una alianza popular, dirigirse a la otra mitad del país que no votó por él y enfatizar la seguridad.

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Discurso popular

Abelardo de la Espriella insistió durante toda la campaña en que su alianza era “con Dios y con el pueblo”.
Abelardo de la Espriella insistió durante toda la campaña en que su alianza era “con Dios y con el pueblo”.

Abelardo de la Espriella insistió durante toda la campaña en que su alianza era “con Dios y con el pueblo”. Con ese mantra buscaba mantener al margen a la clase política, que tampoco fue convocada en el discurso de la victoria. No hubo llamados a acuerdos nacionales, algo típico en un discurso de triunfo; tampoco hubo guiños a futuras coaliciones de gobierno.

Sin una bancada propia, De la Espriella necesitará una amplia alianza parlamentaria que reúna a varios partidos. Sin embargo, esa será una tarea para protagonistas de la campaña como Mauricio Gómez Amín de cara al 20 de julio, mientras que, en la tarima de la Ventana al Mundo, el mensaje estaba dirigido al pueblo.

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Ese enfoque puede considerarse populista, pero estuvo acompañado de una defensa de la institucionalidad, que no es característica del populismo. El presidente electo habló del respeto por la rama judicial y de la defensa de la Constitución de 1991, referencias que podrían considerarse un cliché en el anuncio de un nuevo gobierno, pero que cobran importancia en el contexto de las controversias por iniciativas de nuevos procesos constituyentes promovidas desde la izquierda y de las tensiones de Gustavo Petro con las altas cortes.

Mensaje a la otra mitad del país

Al dirigirse a la mitad de los electores que no lo acompañó en las urnas, De la Espriella no se dirigió a los líderes del petrismo ni a otros dirigentes políticos, les habló directamente a los ciudadanos.
Al dirigirse a la mitad de los electores que no lo acompañó en las urnas, De la Espriella no se dirigió a los líderes del petrismo ni a otros dirigentes políticos, les habló directamente a los ciudadanos.

Al dirigirse a la mitad de los electores que no lo acompañó en las urnas, De la Espriella mantuvo el tono popular. No se dirigió a los líderes del petrismo ni a otros dirigentes políticos; les habló directamente a los ciudadanos para asegurarles que no habrá persecución, que buscará convencerlos con resultados y que gobernará para todos.

Esa claridad era fundamental después de que sus críticos insistieran en el verbo “destripar”, utilizado de manera desafortunada por el candidato para referirse a lo que, según él, había que hacer con la izquierda, como una evidencia del talante autoritario que tendría como presidente. “No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables”, dijo “el Tigre”. Pero no se limitó a prometer que evitaría la represión de sus rivales; también insistió en mensajes de apaciguamiento con frases como: “Los convoco a reconciliarnos”.

El el discurso del presidente electo sí hubo un llamado a la unidad, pero basado más en el sentimiento patriótico que en la transversalidad política.
El el discurso del presidente electo sí hubo un llamado a la unidad, pero basado más en el sentimiento patriótico que en la transversalidad política.

Para ir más allá de la tarima y la retórica, De la Espriella deberá dar señales de apertura y diálogo. Sin embargo, una vez más, no ha tendido puentes hacia los líderes políticos. A Iván Cepeda y al presidente Petro los llamó a ejercer una oposición pacífica con garantías, pero no a construir conjuntamente un mejor país.

Sí hubo un llamado a la unidad, pero basado más en el sentimiento patriótico que en la transversalidad política, y sin convocar consensos o compromisos plurales. “A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”.

Tampoco exageró la moderación mediante giros discursivos que rompieran con la retórica de campaña. El sentimiento patrio, la religiosidad —“¡Viva Cristo Rey!” fue el cierre—, la familia y la mano dura estuvieron presentes. Este último asunto, la seguridad y el fin de las concesiones a los criminales, fue el eje principal de su intervención.

Seguridad y castigo

Una ventaja clara de la campaña de “Firmes por la Patria” fue la seguridad, pues tanto Petro como Cepeda cargaban con el costo político del fracaso de la “Paz Total”.
Una ventaja clara de la campaña de “Firmes por la Patria” fue la seguridad, pues tanto Petro como Cepeda cargaban con el costo político del fracaso de la “Paz Total”.

Una ventaja clara de la campaña de “Firmes por la Patria” fue la seguridad, pues tanto Petro como Cepeda cargaban con el costo político del fracaso de la “Paz Total”. A diferencia de otros temas controvertidos, que dividían a los candidatos o en los que la izquierda conservaba ventajas ante la opinión pública —como el modelo de familia, que podía generar divisiones, o el salario mínimo, que podía fortalecer al petrismo—, la demanda de seguridad era una causa capaz de convocar amplias mayorías.

Al definir una nueva ruta frente a los grupos criminales, De la Espriella no solo habló de combatirlos, sino también de defender la justicia sin indulgencias como condición para alcanzar la paz. Asimismo, saludó con entusiasmo a las Fuerzas Militares y prometió resultados concretos, por lo que cabe esperar que la seguridad sea uno de los principales frentes de acción durante los primeros cien días de gobierno.

El discurso de la victoria mostró a un De la Espriella más presidencial que candidato. Mantuvo los elementos centrales que lo llevaron al triunfo, pero incorporó mensajes de reconciliación y respeto institucional dirigidos a quienes no votaron por él. El reto ahora será convertir esa narrativa en decisiones de gobierno: construir mayorías políticas sin renunciar a su discurso anti establecimiento, ofrecer resultados rápidos en seguridad y demostrar que la unidad nacional puede ir más allá de una consigna de campaña.

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