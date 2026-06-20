Opinión

La industria de fondos de inversión sigue marcando récord

El sector anota un avance del 33% en 2026 y lleva el patrimonio administrado a USD 67.500 millones, con un alza acumulada del 23% medida en moneda estadounidense

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En junio, los fondos de renta fija de corto plazo y las estrategias en dólares concentraron los principales ingresos (Foto: Reuters
En junio, los fondos de renta fija de corto plazo y las estrategias en dólares concentraron los principales ingresos (Foto: Reuters

La industria de fondos comunes de inversión registra suscripciones netas por encima de $15,9 billones en lo que va del año y un patrimonio que supera los $102 billones de activos bajo administración. En junio, los fondos de renta fija de corto plazo y las estrategias en dólares concentraron los principales ingresos.

En el mercado local, el último dato de inflación mostró una desaceleración de 2,1% para mayo, mientras el índice de riesgo país perforó los 430 puntos y la deuda soberana recibió una mejora crediticia de Fitch y S&P. En ese contexto, la industria de Fondos Comunes de Inversión muestra un crecimiento del orden del 33% en 2026.

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Incluso al medirlo en dólares, registra récords: el patrimonio administrado (AUM) se ubica en USD 67.500 millones, con una suba acumulada en el año del 23%, ayudada por una caída del 2% en el período bajo análisis.

Flujos en pesos y estrategias de corto plazo

Al centrarnos en los flujos, junio se posiciona como un mes positivo, aunque levemente por debajo de mayo. En concreto, suma unos $560.000 millones y, a diferencia de los últimos meses, la liquidez inmediata (T+0) no lidera el movimiento.

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A diferencia de los últimos meses, la liquidez inmediata (T+0) no lidera el movimiento (Foto: Reuters)
A diferencia de los últimos meses, la liquidez inmediata (T+0) no lidera el movimiento (Foto: Reuters)

Dentro del segmento en pesos, los Money Market pierden más de $800.000 millones, mientras los fondos de renta fija a corto plazo son los preferidos entre los inversores. No solo explican la mayor parte de las suscripciones netas, sino que también compensan en parte las salidas de los primeros, con más de $385.000 millones de ingresos netos. Uno de los argumentos a su favor es la búsqueda de tasa.

Los fondos de renta fija a corto plazo son los preferidos entre los inversores

La cobertura CER también se mantiene entre las más elegidas, con ingresos cercanos a los $200.000 millones. En la primera quincena del mes, los flujos se aceleraron al registrar un promedio diario de $20.700 millones; tras el dato de desaceleración de la inflación de 2,1% para mayo, el movimiento se revirtió y los rescates sumaron más de $30.000 millones dentro del segmento.

El avance de los fondos en dólares

En el universo en dólares, los flujos siguen siendo positivos. Se destacan las opciones de Renta Fija Hard Dollar, con alrededor de USD 230 millones, o el equivalente a unos $350.000 millones medido en CCL, en lo que va del mes.

Billetes de diferentes denominaciones de pesos argentinos y dólares estadounidenses esparcidos sobre una mesa de madera, ilustrando el contraste entre ambas monedas.
En el universo en dólares, los flujos siguen siendo positivos. Se destacan las opciones de Renta Fija Hard Dollar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese movimiento se apoya en la mejora en la calificación de la deuda soberana argentina, con Fitch y S&P alineadas en B-. Más atrás aparecen los fondos short duration, o de corto plazo, en dólares, con USD 130 millones, equivalentes a unos $195.000 millones.

Qué categorías lideran los rendimientos

Si nos enfocamos en los rendimientos, los fondos Dólar Linked, o aquellos que ofrecen cobertura ante movimientos del tipo de cambio, se posicionan en primer lugar con subas promedio del 2,7%. En el año, sin embargo, son los de peor rendimiento, con solo 3,4%, en línea con la sensibilidad de estas opciones frente a las expectativas sobre los movimientos en el mercado cambiario.

En el resto de las categorías, los Discrecionales ganan 1,4% en el mes actual y acumulan 14,2% en el año, mientras que los CER avanzan 1,2% en el mes y 22,1% en 2026. En menor medida, las estrategias de corto plazo y Renta Fija T+0 suben cada una 1% y avanzan 15,9% y 14,6% en el año.

Los fondos Dólar Linked, o aquellos que ofrecen cobertura ante movimientos del tipo de cambio, se posicionan en primer lugar

Sin movimientos en la tasa de política monetaria, los Money Market se mantienen con rendimientos promedio de entre 1,3% y 1,5%, según el mes. Entre las opciones de Renta Variable, luego de un quinto mes del año con subas superiores al 10%, en junio consiguen 4% y en el año 8%, en promedio.

Desempeño de la cartera en moneda extranjera

En los fondos en dólares, la mejora de la calificación también influyó en su comportamiento.

Si bien los fondos de retorno total se consagran como los mejores del mes, con 1,3%, las estrategias soberanas dentro de los fondos de renta fija ya consiguen ganancias superiores al 2,5 por ciento.

El resto de las opciones se mantiene con retornos de entre 0,1% en Latam y 0,5% en Short Duration.

La autora es Team Leader de fondos en PPI

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