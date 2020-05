Tal es el caso de la Justicia argentina. La Justicia está funcionando. Pero lo hace como corresponde, esto es, en modo pandemia. Ninguna causa o situación que no admita demora deja de obtener la protección judicial. De eso sobradamente dan cuenta los medios tanto en materia penal como civil, laboral, previsional, etc. Se llevan a cabo juicios orales en forma no presencial garantizando los derechos de los imputados. En forma presencial los jueces y funcionarios, y de manera remota la mayor parte de los agentes judiciales a través del sistema informático, conexiones VPN, acceso remoto al lex100 -con todos los riesgos que conlleva la precariedad de la seguridad informática en tales casos- y/o resolviendo los expedientes en papel que son repartidos hasta las casas de los agentes por funcionarios autorizados a salvaguardar su custodia. Se suman los acuerdos de Cámaras de Apelaciones, firma digital en sentencias y otras resoluciones, como así también la presentación de escritos por parte de los profesionales (abogados y peritos) ya suman decenas de miles, con habilitación de feria en todos los fueros para peticiones de profesionales y partes. Y así se procede en todo el país.