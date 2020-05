No solo no nos podemos dar el lujo de ser neutrales en términos de género sino que las respuestas que lo incluyen son más efectivas. Ya empezamos a ver en Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia estrategias tempranas y aparentemente exitosas en la gestión del COVID-19. Me animo a decir que el factor común de esos países no es el hecho de que tengan mujeres gobernando sino de un liderazgo que tiene en cuenta las diversas necesidades y situaciones de toda su población y de todos los géneros.