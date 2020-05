Bien, hoy se ve una sociedad que no consume más que lo necesario porque el Estado ha establecido una cuarentena por la cual la gente solo compra lo necesario para comer, remedios y pocas cosas más. ¿Cuál ha sido el resultado de esa política, siguiendo las recomendaciones y denuncias de Francisco? Millones de personas en la Argentina y en el mundo que no saben cómo van a hacer para sobrevivir, porque al no haber consumo, no hay trabajo ni ingresos. Solo hay trabajo para unos pocos, los que producen alimentos y algunos productos más. Todos los bienes “suntuarios” e “innecesarios” según la óptica de Francisco, han dejado de consumirse y el resultado es el que hay a la vista millones de familias en la Argentina y en el mundo sin saber cómo harán para subsistir .