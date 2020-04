En la semana que termina, el ex presidente Mauricio Macri advirtió, en una declaración conjunta con otros referentes de la centroderecha latinoamericana, sobre el peligro de que “el populismo” aproveche la crisis sanitaria para avanzar sobre las libertades individuales. Casi al mismo tiempo, la ex presidenta Cristina Kirchner amenazó con derramar sangre si la Corte Suprema no obedecía uno de sus planteos. Los dos puntos de vista serían extraños en un contexto normal. Pero, en estos mismos días, la inmensa mayoría de los argentinos temen por su vida o por su subsistencia, abrumados por un largo período de encierro, y por imágenes muy angustiantes que provienen de unidades de terapias intensivas, de países vecinos, de cárceles, de geriátricos, de barriadas populares. Mauricio Macri y Cristina Kirchner, los dos líderes que marcaron el ritmo argentino en la última década larga, están en otra dimensión, como si nada de eso les llegara.