Consecuentemente, si los aniversarios son útiles para repensar estrategias, estas no pueden divorciarse del contexto. De allí que, como decía al principio, podríamos aprovechar el momento de crisis para prometernos no recaer en las tendencias negativas que llevaron a malograr oportunidades y retomar las políticas positivas que fueron gradualmente exitosas. La primera tendencia negativa consiste en provocar deliberadamente la confrontación con el Reino Unido y hacer de esta una “política de Estado”. La confrontación en cualquiera de sus niveles –política, diplomática o militar– es estéril y riesgosa, fortalece a los sectores más reluctantes de las Islas, nos aleja de nuestros objetivos y decepciona a los más jóvenes. La segunda tendencia es el voluntarismo. Se traduce en suponer que nuestros argumentos, si bien indudablemente sólidos, son los únicos que “juegan”, que todos los “compran” sin matices y por no generar rápidos resultados, engendra frustración, que es la tercera tendencia errónea. Esta percepción, muy negativa, reduce alternativas, radicaliza las opiniones y lleva el tema exclusivamente a la política interna que, ocasionalmente, limita fuertemente las gestiones dispuestas por la Resolución 2065/65 de las Naciones Unidas. Esta Resolución, no obstante, el tiempo transcurrido, es la mejor herramienta para obtener soluciones razonables. Una cuarta tendencia es la evasión por medio del derecho, a que aludía Gustavo Ferrari hace muchos años atrás (“Esquema de la Política Exterior Argentina". Eudeba, 1981). Promover el “transferencismo”. Vale decir, buscar soluciones dictadas por terceros -jurisdiccionales o no- pero que anulan la vigencia de la mencionada Resolución mediante la cual se avanzaron propuestas muy constructivas. Finalmente una última tendencia es, por motivos políticos de corto vuelo, leer la realidad siempre de manera negativa para desacreditar al gobierno de turno. Un ejemplo de esto último es la carta de Theresa May, primera ministra británica, al presidente argentino, de fecha 2 de Agosto de 2016, tomando la iniciativa después de muchos años, y ofreciendo una agenda para discusiones. Si se observara la carta a trasluz, reconoce la disputa y reconoce a la Argentina como parte en aspectos muy sensibles de la problemática isleña. Tengamos presente que es un documento cuidadosamente escrito por plumas de la mejor y más astuta diplomacia del mundo. Otro ejemplo es el Comunicado Foradori/Duncan firmado en Buenos Aires, que recomienda medidas para ambos países, pero que algunas personalidades nuestras lo interpretaron como una “imposición”unilateral a la Argentina.