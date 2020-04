Como todos los años, este 2 de abril los argentinos y las argentinas volvemos a homenajear a quienes combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Recordamos con honor, admiración y respeto a los 649 soldados que dieron la vida por la patria. También a quienes volvieron al continente y llevan en sus cuerpos y en sus mentes el testimonio de haber luchado con valor por nuestras queridas Islas. Tenemos presente el coraje, la convicción y el patriotismo que animaron a nuestros soldados en las situaciones de extrema adversidad que tuvieron que enfrentar. El recuerdo y gratitud es también para nuestras “mujeres de Malvinas”, aquellas que con valentía jugaron un rol insustituible en el conflicto. El homenaje no sería completo si no incluyéramos el reconocimiento y la valoración del sufrimiento que han debido soportar las familias de caídos y veteranos. Quienes afrontaron el dolor de no poder reencontrarse con sus seres queridos y quienes, luego del retorno, debieron acompañar a los excombatientes ayudándolos a superar las heridas físicas y los desgarros emocionales de la guerra.