El cuidado de la salud y de la seguridad de las personas está sometido a una ley inexorable: cuanto más se garantizan, tanto mayor es el costo para lograrlo. Además, en la medida que se acentúa el grado de prevención, el incremento de los costos ocasionados se hace exponencial. Esta realidad experimental determina que en general no se intente alcanzar la seguridad absoluta. Siempre quedará una probabilidad que suceda lo que se intenta prevenir. Veamos algunos ejemplos. Una autopista reduce la probabilidad de accidentes, pero ningún país ha reemplazado por autopistas la totalidad de sus caminos rurales. No habría presupuesto que alcance, aunque se sacrificasen otras necesidades. Un caso similar es el de la polución. Las normas ambientales fijan estándares mínimos o máximos sin pretender contaminación cero. Para alcanzarla seguramente los costos incrementales harían inviables las actividades productivas, por lo tanto, se admite no llegar al óptimo visto del lado exclusivo de la salud humana. Muchas veces esto genera críticas de quienes no deben solventar los costos, pero sí sufrir las consecuencias. Cuando estas se refieren a la salud o a pérdidas de vidas surgen indignaciones colectivas (colective outrage) emergentes a su vez de pánicos colectivos. La extensión de estas reacciones a amplios segmentos de la sociedad impulsan a gobiernos y políticos a responder a esas demandas. Casi les resulta imposible encarrilarlas, aunque sepan que es imposible satisfacerlas. Además, los costos no se limitan a los gobiernos o a las empresas. Los ciudadanos también son alcanzados cuando una limitación determina la pérdida de puestos de trabajo o la desvalorización de sus ahorros colocados en propiedades o pequeños negocios.