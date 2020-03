La Tercera Guerra Mundial llegó y se libra en la geografía de 178 países. Los ejércitos locales son muy desiguales a la hora de doblegar al invasor. No todos creyeron en ese enemigo invisible. No todos reaccionaron a tiempo. No todos, países del primer al último mundo, están pertrechados con lo necesario. El material bélico de esta guerra es el material sanitario. El coronavirus está entre nosotros. El Dr. Félix Umansky, argentino-israelí, me decía: “Los presupuestos en salud pública son bajos en todos los países, esto tendrá que cambiar”. El Dr. Umansky estaba sorprendido de que la cuarentena argentina tenga insurrectos. El médico franco-argentino Dr. Juan Carlos Chachques sostiene que “para un futuro, la Comunidad Europea deberá plantearse una reserva en materiales sanitarios. Hoy el Banco Central Europeo tiene lingotes, pero faltan respiradores, oxímetros…”. El médico norteamericano-argentino Dr. Conrado Estol afirma: “Debemos evitar lo inmanejable para manejar lo inevitable”. Los tres profesionales destacaron la rapidez de la reacción política del gobierno argentino. El Dr. Estol agregó que coincide con el asesor de Donald Trump, el Dr. Anthony Fauci, cuando manifiesta que no apuesta a la conciencia social, dado que el cerebro humano piensa en forma lineal, la proyección exponencial le cuesta mucho. Por eso la cuarentena y los controles para que esta se efectivice son imprescindibles.