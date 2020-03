Un punto no menor, es que los casos oficiales subestiman notoriamente los casos reales. Según un estudio de Tomas Pueyo con datos al 11/03, cuando España anunciaba 3.200 casos oficiales, la estimación de casos reales estaría en el rango entre 70.000 a 300.000. Tomando la media, implica que la distancia entre casos informados es de 50 veces a las 5 semanas del primer caso para España. Esta subestimación responde a que la mayoría presentan leves síntomas y no acuden al sistema de salud y por tanto no a todos se les hace la prueba, entre tantos otros motivos.