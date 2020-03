Cuando cayeron en la cuenta de que la cosa se podía poner brava entraron en fase “épica estatal”, un grado mayor al anterior y también un clásico histórico del peronismo, que derivó en un discurso nacionalista y heroico de reivindicación del “Estado presente”. Gracias a Aerolíneas se rescataría a los argentinos en el exterior y gracias a que se había convertido el área de salud en ministerio se podría avanzar con tranquilidad. Tuvimos el infaltable momento fascista y a los militantes kirchneristas manifestando lo terrible que hubiera sido todo de haberle tocado esta crisis al gobierno anterior. “Menos mal que no estamos en manos del neoliberalismo”, repetían como zombies. Fueron los días en los que el canciller Felipe Solá decía en Twitter que la mayoría de las empresas de aviación del mundo habían dejado argentinos varados en el mundo porque los vuelos no eran rentables. “Tendrán que responder”, amenazaba con contundencia al final. Mientras, el Presidente y su ministro Katopodis se sacaban fotos en helicóptero, veían hospitales cerrados y declaraban que el gobierno anterior había desmantelado los hospitales. Por su lado, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, mostraba un depósito con insumos presuntamente abandonados y el esperpento periodístico llamado Télam le daba difusión. Fue el momento “estamos condenados al éxito” que nunca falta en un gobierno peronista. El tema es que a Felipe Solá le contestó el tuit la compañía aérea Iberia de la siguiente manera: “Hola. El gobierno argentino ha prohibido a las aerolíneas extranjeras volar a sus países. Por lo tanto no es una decisión que hayamos tomado nosotros, sino su gobierno”. Es bastante impresionante que una empresa extranjera le explique a un ministro de Relaciones Exteriores las decisiones que él mismo tomó. Uno puede entender que al ministro Solá se le escapen muchas cosas que pasan en el mundo por no hablar inglés, pero esa decisión la había tomado él. El depósito de Cafiero era un depósito con cosas guardadas (no arruinadas ni abandonadas) y el paseo en helicóptero del Presidente y su ministro puso en evidencia que el hospital al que se referían era un hospital que inauguró “de mentira” CFK en la campaña electoral de 2015 y que nunca estuvo abierto. Un viaje en helicóptero al divino botón.