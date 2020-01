La película del Pepe Mujica dirigida por ese genio que es Emir Kusturica nos desnuda un mundo que produce envidia, una historia que nosotros como generación no pudimos lograr. Esa vida capaz de encontrar coherencia desde la guerrilla a la política, ese compromiso con el pueblo que los hace seguir siendo ellos, viviendo y recorriendo los mismos caminos, esa historia no fue posible entre nosotros. Y no fue posible porque no logramos consolidar una generación de estadistas dispuestos a trascender por sus logros colectivos y no por sus triunfos individuales. Y entre otras cosas, porque la dirigencia de nuestra guerrilla no dio el paso que dieron ellos, nunca asumió su autocrítica, nunca fue capaz de revisar con humildad los errores propios y salir de ese oscuro espacio del resentimiento. No tenemos en nuestra política hombres transparentes que hayan recorrido sus vidas al servicio de la solidaridad.