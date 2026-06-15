China en El Salvador

Biblioteca Nacional de El Salvador, obra donada por el régimen de China al país centroamericano. (Ministerio de Turismo)

El Salvador ha experimentado una transformación impresionante, aunque distópica, bajo el presidente Nayib Bukele. Hace solo unos años, el distrito histórico era un laberinto plagado de pandillas, con estructuras en ruinas y sucios puestos de mercado. Ahora es una reluciente meca turística de calles peatonales seguras, elegantes tiendas y restaurantes, y edificios cívicos encalados. En su centro se encuentra una enorme biblioteca pública construida por China, una amplia estructura de vidrio iluminada por la noche como un árbol de Navidad, que eclipsa el adyacente Palacio Presidencial.

En junio de 2026, el autor estuvo en El Salvador como invitado de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Este artículo se basa en sus conversaciones allí con empresarios salvadoreños sobre la República Popular China (RPC) y en investigaciones de apoyo.

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Una serie de estructuras construidas por la RPC, regaladas oficialmente a El Salvador en 2019 durante la visita del presidente Bukele a la RPC en diciembre de 2019, simbolizan el “nuevo” El Salvador que las eficaces pero controvertidas políticas de seguridad y otras iniciativas de Bukele han permitido. Estas incluyen la biblioteca de $54 millones, que según se informa recibe a 100 turistas y comensales en su restaurante ubicado en la parte superior por cada estudiante que busca libros. Los regalos chinos también comprenden un muelle turístico con restaurantes exclusivos frente a la playa en La Libertad, inaugurado en noviembre de 2024 como parte del proyecto turístico “Surf City” del presidente Bukele.

A pocas cuadras de la embajada de EE.UU. en San Salvador, China State Construction and Engineering (CSCE) está construyendo un gran estadio para 50.000 personas. También está realizando trabajos preliminares para un nuevo centro de convenciones cercano. El proyecto ha generado resistencia, ya que implica pavimentar una parte del parque boscoso “El Espinal”, uno de los pocos grandes espacios verdes de la ciudad. Las empresas chinas también están finalizando una importante planta de tratamiento de agua en el lago Ilopango, anunciada en 2019 pero sujeta a numerosos retrasos.

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Aunque el simbolismo de estos obsequios es poderoso, la transformación de El Salvador, se podría argumentar, ha ocurrido a pesar de, y no gracias a, su profundización en la relación con la RPC. La orientación pro-empresarial del presidente Bukele, la coordinación público-privada y la drástica reducción del crimen y la inseguridad han reabierto el país al turismo, la inversión y otras actividades económicas, incluyendo 80 grandes proyectos de construcción, aunque las empresas de la RPC han invertido casi nada en este auge.

La relación comercial de China con El Salvador es cada vez más desigual. En 2024, el país exportó apenas $50 millones a la RPC, principalmente en azúcar, mientras importó $3.570 millones de ella.

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En abril de 2024, el gobierno de Bukele lanzó públicamente negociaciones para un tratado de libre comercio, aunque personas cercanas al gobierno le dijeron al autor que se ha dejado de lado discretamente.

A nivel minorista, la penetración de productos chinos es notable. Tiendas enfocadas en mercancía china como China Depot, Banda e Hiper Asia son omnipresentes en la capital, incluso en ubicaciones icónicas como la calle Rubén Darío y el bulevar del Ejército.

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La mayoría de productos chinos son importados por empresarios locales. Por ejemplo, el Grupo Unicomer, del salvadoreño Mario Simán, es un importante importador de electrónicos chinos. Energy Motors, de propiedad local, importa vehículos BYD y otras marcas chinas, aunque CFMoto, con sede en Zhejiang, es un gran importador de motocicletas chinas.

En telecomunicaciones, las empresas de la RPC han capturado un estimado del 60% del mercado de teléfonos inteligentes. Huawei, que ingresó al país en 2007, se retiró efectivamente de El Salvador en 2022. Sin embargo, prácticamente todas las demás marcas chinas están presentes, trabajando con los principales proveedores salvadoreños Claro, Tigo, Movistar y Digicel. Xiaomi de China inauguró una tienda insignia en San Salvador en noviembre de 2020, su mayor local minorista en Centroamérica, y actualmente cuenta con cuatro tiendas en el país. Honor opera en El Salvador desde octubre de 2022, incluyendo una colaboración en 2024 con Digicel para establecer un “Centro de Experiencia” en San Salvador. ZTE estableció de manera similar una alianza con Digicel para vender sus teléfonos en El Salvador en abril de 2026, mientras que Oppo firmó convenios con Digicel y Claro en 2025 para vender sus productos en el país.

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Más allá del comercio minorista y los trabajos en proyectos de construcción donados, la presencia empresarial china en El Salvador ha sido limitada.

En el sector farmacéutico, tras donaciones de vacunas durante la pandemia de COVID-19, Sinopharm, con sede en la RPC, intentó sin éxito establecerse en el país.

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En el sector eléctrico, la gigante china PowerChina está trabajando en un modesto proyecto de energía solar de 30 megavatios en Conchagua, en un área donde el gobierno de Bukele comenzó la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en febrero de 2025, como parte de sus planes de transformar la zona en un nuevo centro de desarrollo. Aunque existen sospechas de que una empresa de la RPC como CSCE podría ser seleccionada para construir el aeropuerto con un préstamo de $386 millones del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, la información sobre la selección se guarda bajo estricta reserva.

La zona es la misma en la que años atrás el empresario chino-salvadoreño Bo Yang adquirió subrepticiamente la isla Perico, cerca del puerto de La Unión, lo que generó preocupación de que toda el área se esté reservando para un megaproyecto chino.

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El desequilibrio comercial también refleja, posiblemente, la falta de infraestructura y redes gubernamentales para apoyar la venta exitosa al mercado chino. El antiguo organismo de promoción comercial, PROESA, y su reemplazo, INVEST, supuestamente carecen de recursos y contactos en la RPC, mientras que el país aún lucha por establecer una identidad nacional de marca contundente que induzca a los chinos a pagar un precio premium por productos agrícolas perecederos salvadoreños enviados al otro lado del mundo.

A diferencia de muchos otros países de la región, no existe en El Salvador una Cámara de Comercio El Salvador-China. El propio organismo de promoción comercial de la RPC, CCPIT, ha estado activo en El Salvador desde 2010, pero facilita más las importaciones salvadoreñas de productos chinos que la compra de productos salvadoreños por parte de la RPC.

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Las frustraciones comerciales de El Salvador con China no han impedido que los salvadoreños sigan soñando. El Instituto Confucio, para la enseñanza de idioma y cultura por profesores oficiales de la RPC, establecido en octubre de 2019 en la Universidad de El Salvador (UES), tiene un programa notablemente grande para un país pequeño. Según se informa, 4.500 estudiantes han pasado por el programa desde su fundación, con 300 matriculados solo en el año académico 2026. La RPC otorga aproximadamente 35 becas anualmente a salvadoreños para estudios académicos en China. Un exalumno de la UES señaló que, a pesar de la dificultad del idioma, hay más interés en aprender mandarín que inglés.

Otras universidades e institutos de El Salvador también están introduciendo programas de mandarín no afiliados a la RPC, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA).

Más allá del idioma, aunque no existen programas de grado en El Salvador sobre estudios de China, el interés sigue en aumento. En noviembre de 2024, durante un viaje a China, el exdecano de la UES, Juan Rosa Quintanilla, mantuvo conversaciones con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) sobre el desarrollo de materiales de cursos orientados a la RPC en la UES.

Al igual que en otros países de la región, la RPC también continúa relacionándose con El Salvador a nivel político. El embajador chino en la RPC, Zhang Yanghui, según se informa, es muy activo en el establecimiento de redes con asociaciones salvadoreñas y habla español con fluidez.

En abril de 2024, una delegación de congresistas del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, liderada por el vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la RPC. El alcalde de San Salvador por Nuevas Ideas, Mario Durán, también ha viajado a la RPC, apoyado por un memorando de entendimiento de 2019 sobre intercambios amistosos y cooperativos entre Beijing y San Salvador. La RPC ha llevado a numerosos periodistas salvadoreños a China, especialmente del periódico progubernamental Diario de El Salvador. Entre los periodistas destacados que han viajado y cubierto China, se encuentra Boris Lozano, entre otros.

A pesar de dicha vinculación política, el presidente Bukele ha evitado notablemente una cooperación sustancial en materia de seguridad con la RPC, posiblemente reflejando un deseo de mantener buenas relaciones con Washington.

En resumen, en el contexto de la impresionante transformación de El Salvador, su relación con China sigue siendo limitada y contradictoria. El gobierno de Bukele y los empresarios salvadoreños continúan esforzándose por mejorar el comercio con la RPC, mientras se protegen de las consecuencias.

* El autor es Asociado sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).-