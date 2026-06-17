Messi contra el mercado

Lionel Messi marcó 3 goles ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Hay una página alemana, Transfermarkt, que le asigna un valor de mercado a cada futbolista del mundo. Es la referencia que usa la industria para discutir cuánto cuesta un pase. A Messi hoy lo tasa en 15 millones de euros. A los 26 lo tasaba en 120.

No se volvió ocho veces peor jugando al fútbol. El número baja porque esa tasación mide dos cosas, lo que un club pagaría por comprarlo y las temporadas que todavía puede sacarle, y la edad empuja las dos hacia cero. A los 38, con contrato hasta 2028 y ningún club en el planeta dispuesto a comprarlo de nuevo, el activo figura casi amortizado. Esa misma página ubica a 815 jugadores por encima suyo.

PUBLICIDAD

Después jugó.

Primer hat trick de su carrera en un Mundial. Gol número dieciséis en Mundiales, igualando a Klose como máximo histórico en los noventa y seis años del torneo. Partido 200 con la Selección. Primer hombre en disputar seis Mundiales. Ya por encima de Pelé en participaciones de gol. Un zurdazo de larga distancia, una empujada en el área, una comba al segundo palo, un cuarto anulado por offside, y una ovación de pie mientras salía con el partido ya liquidado tres a cero.

PUBLICIDAD

El mercado y la cancha tenían razón los dos. Lo que pasa es que miden cosas distintas.

El mercado le pone precio a un activo que se compra, se vende y se gasta con los años. La cancha le pone precio a lo que un jugador produce, y la producción ocurre en tiempo presente. Una tabla de amortización no tiene nada para decir sobre un hombre que mete tres goles un martes en el mundial en Kansas City.

PUBLICIDAD

De los 815 jugadores que el mercado tasa más caros que él, el único que está hoy en la gloria es Leo Messi.