El programa de Martín Guzmán tan impactante, tan acelerado, tan de “emergencia”, es un salir a escena “haciendo el 4”. Condición necesaria para anunciar que estamos sobrios y que tenemos voluntad y -lo más importante- capacidad de equilibrio. Es decir -si mal no recuerdo en ese sentido es algo parecido a lo que pasó con la convertibilidad de Domingo Cavallo-, el ministro le dice al mundo financiero “no me lo pidan”, lo estoy haciendo, mira como hago el 4. No es un programa “del Fondo”, pero sí -además de serlo para la Argentina- es una manera de converger con las exigencias posibles del FMI y de los acreedores .