Si no hay cambios adicionales, en febrero 2020 el haber mínimo volvería a ser $14.067,93, pero no está claro aun lo que pasará a partir de marzo. En efecto, yendo ahora a la segunda medida, el proyecto de ley establece que se suspende por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad y que los ajustes a la AUH, asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones se harán trimestralmente según lo establezca el poder ejecutivo, favoreciendo a los sectores de menores ingresos. Volviendo a las preguntas anteriores sobre qué población se beneficia con los aumentos, en cuánto y cuánto cuesta, lo único que se explicita es que los incrementos serán diferenciales asistiendo principalmente a quienes se encuentran en la parte inferior de la pirámide de ingresos. Esto nos permite suponer que, al menos en marzo, la movilidad otorgada será la que surge de la ley 27.426 (11,56%), más un plus a los sectores más bajos (que pueden ser los beneficiados con el bono de fin de año o no). Algo similar podría suceder para la movilidad de junio, que si bien todavía no está definida (aunque se estima en cerca del 15%) debería ser considerada como el piso de aumento general para evitar un “Badaro III”.