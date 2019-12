De hecho, como documentan las fuentes, esta guerra comenzó cuando Matitiahu el Jasmoneo, padre de Iehudá el Macabeo, es elegido por los emisarios de Antíoco Epífanes para forzarlo a someterse al culto pagano, ya que siendo una figura respetada entre sus pares, oficiaría de ejemplo de claudicación ante los demás. Pero Matitiahu, negándose a someterse a la idolatría mata decapitando no a un jerarca heleno sino a un judío quien fue a ofrendar a la idolatría. Destruyendo también aquel altar y debiendo a su vez matar a los soldados, Matitiahu comienza el liderazgo de la resistencia constituida por aquellos que celaban el culto a Dios. Habiendo hecho circuncidar a los niños judíos que no lo habían hecho y dirigiendo la liberación del Templo de Jerusalem y de los judíos bajo el yugo de la idolatría helena, ya enfermo, insta a sus hijos a restituir y observar los ritos de nuestros antepasados sin dejarse seducir por quienes voluntariamente u obligados, los traicionan. Ahora bien, dicho conflicto e iniciativa, por ulteriores circunstancias políticas imposibles de considerar de antemano, devino en la independencia de la región de Judea, finalizando en la reconquista de Jerusalem por los hijos de Matitiahu. Pero Jerusalem como ciudadela, no estaba en poder sino de los judíos helenizados quienes colaboraron en la conquista de Judea y la toma de Jerusalem por Antíoco, abriéndole las puertas para que se apoderara de ella, permitiéndole que matase a todo opositor, aunque luego también ellos mismos fueron asesinados. Antíoco, luego de profanar el Templo de Jerusalem y sumiendo al pueblo judío en la pobreza, obligaba a los judíos que permanecían fieles a la Ley, que adoraran a los dioses helenos, a levantar altares y construir santuarios en su honor rindiéndoles culto, prohibiéndoles la circuncisión so pena de tormentos e incluso la muerte, estrangulando a los niños circuncidados.