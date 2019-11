Ayudemos: un filósofo, una civilista con fuerte tendencia a la mediación, otro civilista con tendencia a los derechos del consumidor y a la responsabilidad por daño y dos constitucionalistas. ¿Alguien reparará que buena parte de los casos que tramitan ante la Corte son de índole jurídico penal y que en esta corte no hay ningún especialista en esos temas?. Pero la falta de planificación de nuestro máximo tribunal no queda allí: no hay ningún especialista en derecho internacional, ninguno en derecho administrativo, ninguno en derecho tributario, tampoco hay nadie con especialidad en derechos humanos. Este paneo, hay que decirlo, explica muchas cosas.