Estoy enojado, muy asombrado con la perversión de los que se van y con muchas dudas sobre las virtudes de los que vienen. Igual albergo esperanzas, no soy optimista, solo un escéptico que protege sus restos de fe de una nueva frustración mientras intenta apoyar a Alberto en su proyecto. Voté a Macri y asumo que terminó siendo lo peor; votaré a Alberto apostando a su capacidad de sacarnos de la decadencia. Y como no ocupo ni ocuparé cargos ni pretendo prebendas, me siento con derecho a vivir equidistante de todo fanatismo. Lo único cierto es que no hay quien merezca apasionados, en consecuencia serlo sólo expresa negación de la realidad. Y para eso ya me siento grande. Mo llegaré a sabio pero tampoco me conformo en habitar la necedad.