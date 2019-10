Finalmente, más importante que la información que no aportó el debate, fue lo que mostró sobre las opciones políticas argentinas. El único verdadero ‘outsider’ fue Espert, quien como bien dijo no tenía un pasado en política como los otros candidatos. Dado el escaso apoyo electoral de Espert, esto es una buena noticia para la Argentina. Si bien él llamo a imitar a Perú, país donde los partidos políticos no proporcionan opciones a la ciudadanía y donde el cierre de su legislatura ha sido apoyado por 85% de la población, la representación política requiere de partidos. Los partidos en Argentina han sabido no solo sobrevivir sino también reconstruirse tras la crisis del “que se vayan todos” y eso es una novedad en una región donde muchos sistemas de partidos colapsaron frente a crisis similares. Gómez Centurión hablo del fracaso de la clase política argentina (de la que él forma parte), pero su apoyo electoral es mínimo y no pareciera que fuera a convertirse en un Bolsonaro. Pese a la famosa “grieta”, el debate sin debate mostró que la campaña se está centrando en juzgar el desempeño de la actual administración y las promesas del principal partido de oposición de mejorar dicha performance en el terreno económico. Que la campaña se centre en el desempeño económico del gobierno no es privativo a la Argentina, sino que es típico de las democracias. En ese sentido, el eje del debate y la debilidad de los outsiders proveen señales sobre el grado de institucionalización de nuestro sistema político.