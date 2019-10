Periodistas Argentinas organizó el formato de entrevista de modo tal que se compartiera el saber, el pensar, el decir de las políticas con dos conductoras en cada charla de no más de una hora, tres ejes temáticos, uno íntegramente dedicado a la agenda de género y un panel de cinco periodistas comunicadoras que preguntaran. Sí, se puede. Las políticas que accedieron a ser entrevistadas no pusieron ningún condicionamiento y se entregaron a la entrevista, sin imposición alguna por parte de nadie. No es la clase dirigente la que no quiere debatir, son los hombres dirigentes y su entramado que piden obediencia partidaria a las mujeres. Sin multas para el ejercicio del periodismo. Nos consta que las entrevistas rigurosas, amables, libres son de interés de la ciudadanía, logramos solo en transmisión a través de redes un caudal de espectadores en vivo y reproducciones que superan la medición de cualquier programa de televisión de este tipo.