Por lo primero, es inadmisible que los jueces organizadores de los debates hayan pensado que lo visto en la ciudad y con las reglas estipuladas para la Nación pueda ser considerado un cruce democrático de ideas. Los candidatos a jefe de gobierno y, especialmente, los que aspiran a ser presidentes, intentaron que los debates no se hicieran . Le consta a este cronista que casi todos lo intentaron. Como no pudieron por imperio de la ley, pensaron un reglamento a su medida que supusiese que ninguno de los postulantes pueda hablar con el otro y, menos, rebatirlo. Ergo, no hay debate.