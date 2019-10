Kicillof caricaturiza una realidad compleja: los intrincados vasos comunicantes entre la marginalidad social y el delito. Tal vez sin proponérselo, está dándoles la razón a sus críticos al concebir al narcomenudeo como un trabajo sustituto de las actividades legales. Una suerte de reconversión automática: “Pierdo el trabajo o no lo encuentro, pues me dedico a delinquir”. Y según algunas interpretaciones, esa reconversión hasta tendría algún viso de legitimidad correlativa a las perversiones intrínsecas del capitalismo o de su vertiente más inhumana: el neoliberalismo. Dicho de otro modo, el delincuente más que victimario es la víctima de un sistema congénitamente injusto. Algunos progresistas y católicos partidarios de la “teología del Pueblo” no dudarían en corroborarlo.