En el comienzo del libro Sinceramente, Cristina Kirchner se enorgullece por la despedida que tuvo el 9 de diciembre de 2015. 12 años después de que su esposo asumiera la presidencia, una multitud la despidió en la Plaza de Mayo. El orgullo de Cristina tenía una razón de ser: esa plaza no era entonces un símbolo de victoria -más bien todo lo contrario- pero sí era una constatación de la existencia de una identidad que no se disolvería en el tiempo y que resistiría en los años siguientes. Mauricio Macri podría decir lo mismo. El importante acto que realizó ayer en Barrancas de Belgrano no cambiará las cosas: hay motivos evidentes para pensar que el próximo presidente se llamará Alberto Fernández y que su triunfo será por una gran diferencia. Pero la plaza que se llenó ayer, y las que se se llenarán en los próximos 30 días para vivar a Macri, reflejan que aquellos que serán oposición en pocas semanas podrán apoyarse en una identidad muy enraizada, que no se evaporará en una derrota electoral.