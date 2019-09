“Horacio, por favor, !que no vuelvan!”, le dijo una mujer a Rodríguez Larreta, que saludaba a la gente, eufórico. Faltaban unos minutos para la llegada de Macri. El jefe de Gobierno se acercó a la señora. “Decile a Mauricio que no afloje. Él tiene todo para aflojar, pero que no afloje”, le remarcó ella. “No, ¡¿vos sos loca?!”, le contestó el jefe porteño. Varios de los mensajes iban en esa línea: evitar la vuelta del kirchnerismo. El núcleo duro del voto PRO.