Algo así es lo que hace López en su columna. Une organizaciones distintas (Juntos por el Cambio con las redes del Presidente), épocas distintas (una conferencia de 2016 con la elección de 2019), una metodología de análisis de datos (big data) que las redes del Presidente no usan porque no hacen publicidad de ningún tipo (y por lo cual no se analizan ni en grandes ni en pequeñas cantidades datos de usuarios, territorios, o gustos personales) con la campaña publicitaria de los candidatos -semejante a la que hicieron todas las fuerzas políticas- que, como sucede con toda la publicidad del mundo, es sí segmentada por territorios y poblaciones específicas, lo que hace que sea más efectiva que cualquier otra, como demuestran los números de la distribución de la pauta publicitaria mundial.

Finalmente, López usa un anecdotario equivocado que me atribuye una autoridad sobre las redes que no tengo, porque soy solo una parte de un gran equipo que toma infinidad de decisiones consultando, dudando y arriesgando en equipo.