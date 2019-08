Es regla: Garbage in, garbage out (metés basura, obtenés basura). Tener datos, y muchos, puede ser más distorsivo que tener pocos y precisos. Además, no sirve de nada micro segmentar mensajes cuando el mensaje es pobre. Es como invertir un montón de tiempo en obtener el teléfono de alguien para que finalmente, cuando logres hablarle, no tengas nada que decirle.