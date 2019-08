Ocho de cada diez ciudadanos eligieron alguna de las dos principales listas. Hace mucho que los votos no se concentraban tanto. La dispersión de los partidos y los votos no se resolvió de un día para otro. No fue magia: los oficialistas tenían una sola oferta para exhibir su respaldo, los opositores, varias opciones partidarias y tres momentos para producir un resultado decisivo –las primarias, la primera vuelta y el ballotage. Se concentraron detrás de la lista con mejores chances para reemplazar al oficialismo en la primera oportunidad que se les presentó. El motivo es sencillo, poco interesante y puede registrarse valorando las señales coincidentes de distintas fuentes (encuestas, estudios cualitativos, comentarios en las redes sociales, en la calle y en conversaciones diarias): la opinión predominante sobre el gobierno nacional es muy negativa y la lista ganadora es la que expresó con más convicción y desde hace más tiempo su rechazo a las políticas del gobierno de Cambiemos.