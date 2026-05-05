Puente Tibanica: Bogotá, Soacha, Cundinamarca y la comunidad muisca acordaron su construcción, beneficiará a más de 250.000 habitantes

Bogotá aportará más de la mitad de los recursos para la obra, consolidando su compromiso con la integración y el desarrollo de Cundinamarca - crédito Carlos Fernando Galán/X

Buenas noticias para Bogotá, Soacha y Cundinamarca: el proyecto del puente Tibanica será finalmente una realidad tras la firma del acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha, a través de la Región Metropolitana.

El convenio, protocolizado en una ceremonia encabezada por Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, y Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, compromete a la capital colombiana a aportar más de la mitad de los recursos para la construcción de la obra, consolidando una apuesta por la integración regional y la mejora de la movilidad entre estos territorios.

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El acto de protocolización contó con la presencia del director del IDU, Orlando Molano, y representantes de la comunidad indígena Muisca de Bosa, quienes también firmaron un acuerdo fundamental para la viabilidad cultural y ambiental del proyecto. El puente Tibanica conectará la avenida Ciudad de Cali en Bogotá con la avenida Terreros en Soacha, a la altura de Ciudad Verde y la localidad de Bosa, beneficiando directamente a más de 250.000 personas y aliviando la presión histórica sobre la Autopista Sur.

Avance clave en la integración y movilidad regional

La firma del acuerdo marca un avance decisivo hacia la construcción del puente Tibanica, una infraestructura largamente esperada que busca transformar la conectividad entre Bogotá y Soacha. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la obra permitirá abrir una nueva entrada a la capital, facilitando la movilidad de más de 50.000 familias que residen en Ciudad Verde y que actualmente deben recurrir a la Autopista Sur para ingresar a Bogotá o llegar a Bosa.

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El puente Tibanica conectará la avenida Ciudad de Cali con la avenida Terreros, mejorando la movilidad para más de 250.000 habitantes - crédito Gobernación de Cundinamarca

“Esta es una conexión que vamos a hacer que es fundamental. Aquí termina la avenida Ciudad de Cali, que es el grupo uno de la troncal Ciudad de Cali (…) De esa forma vamos a destrabar esta zona, vamos a conectar mucho más rápido a Soacha con Bogotá y esa gente, tanto de Ciudad Verde, obviamente la de Bosa, va a conectarse con el Metro, porque esta es una troncal alimentadora del Metro de Bogotá”, afirmó Galán.

La iniciativa no solo pretende mejorar la movilidad diaria de quienes viajan entre Bogotá y los municipios vecinos, también ofrecer una alternativa clave a la saturada Autopista Sur, que hoy soporta el grueso del tránsito entre ambas jurisdicciones. Con este proyecto, se espera optimizar los tiempos de desplazamiento y ofrecer nuevas oportunidades para los habitantes de sectores como San Diego, Primavera, La Esperanza, Esperanza-Tibanica y Manzanares en Bosa, así como para los residentes de Ciudad Verde en Soacha.

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El acuerdo también incluyó a la comunidad indígena Muisca de Bosa, garantizando el respeto a la tradición ancestral del cabildo y la protección de la llamada Ruta Ancestral de las Semillas. Según Jorge Emilio Rey, “nosotros haremos cumplir, al detalle, este acuerdo de protocolización, que habla del respeto por las condiciones ambientales del corredor y porque, culturalmente, de manera real y efectiva, esta Ruta Ancestral de las Semillas se mantenga en el tiempo”.

Detalles técnicos y financiación del puente Tibanica

El puente Tibanica tendrá una longitud de 87 metros, construido en concreto reforzado con vigas postensadas, e integrará andenes, carriles mixtos, separadores y espacio para un sistema de transporte masivo. Además, el proyecto incorpora 1.000 metros lineales de nuevas vías, una intersección semaforizada entre la avenida Terreros y la avenida Ciudad de Cali, y retornos estratégicos para optimizar la circulación vial.

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El convenio firmado garantiza el respeto a la cultura Muisca y la protección de la Ruta Ancestral de las Semillas durante la construcción del puente - crédito Gobernación de Cundinamarca

El desarrollo se llevará a cabo en el sector de la quebrada Tibanica, conectando directamente Ciudad Verde con Bosa. La obra se encuentra actualmente en fase de licitación, publicada en el sistema SECOP, y se prevé la adjudicación para el 21 de junio de 2026. Una segunda fase contempla la extensión del sistema TransMilenio por este corredor, ampliando el impacto regional del proyecto.

La inversión total asciende a $118.900 millones de pesos, con aportes distribuidos de la siguiente manera:

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La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aporta $56.685 millones (47,68%)

La Gobernación de Cundinamarca, $36.685 millones (30,86%)

La Agencia Regional de Movilidad, $10.000 millones (8,41%)

La Alcaldía de Soacha, $14.232 millones (11,97%) en talento humano, y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), $1.292 millones (1,09%) también en talento humano.

Impacto social, ambiental y cultural del proyecto

La construcción del puente Tibanica impactará de manera directa a más de 250.000 habitantes, incluyendo al menos cinco barrios de Bosa y más de 16 conjuntos de Soacha. Se trata de una infraestructura pensada para favorecer la integración regional, elevar la calidad de vida y garantizar el respeto por el medio ambiente.

La inversión total del puente Tibanica asciende a $118.900 millones, financiada por la Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y otras entidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acuerdo firmado establece como prioridad el desarrollo sostenible y la protección de los valores culturales presentes en el corredor, en particular los relacionados con el pueblo Muisca. “Creemos que el tejido lo podemos desarrollar sin necesidad de chocar y buscamos una sola meta, la cual es generar acciones para la protección de nuestro territorio y que beneficien a todas las personas que lo habitan”, puntualizó Ricardo Neuta Neuta, representante del Cabildo Indígena Muisca de Bosa.

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El convenio interadministrativo No. 1025 de 2025 da soporte legal y financiero al proyecto, asegurando los recursos y la colaboración entre las diferentes entidades involucradas. Entre los participantes en la protocolización estuvieron la Secretaría de Movilidad del Departamento, el IDU, la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Agencia Regional de Movilidad y la Alcaldía de Soacha.