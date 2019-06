También tenemos un 30% de la población que quedó fuera de la sociedad, que por más que los países crezcan mucho, no son incluidos. Es un problema de educación, no de asistencialismo o de Estado presente. Hace no mucho tiempo atrás, había muchos trabajos físicos que podían incluirlos. Yo nací y crecí en Mar del Plata y todavía recuerdo a mi padre decirme: "Estudiás o vas a cargar bolsas al puerto". Bueno, ese trabajo ya casi no existe. Hoy sería: "Estudiás o no hay plan B".