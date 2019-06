Estas soluciones tributarias son posibles pero no fáciles cuando se observa que las emisiones contaminantes tienen un alcance global, es decir, sus efectos trascienden las fronteras nacionales de quienes la generan. Por esta razón, las políticas meramente nacionales no están en condiciones de generar importantes resultados positivos, si es que no están coordinadas por acciones multilaterales que regulen las emisiones a escala global. En este caso de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases, no se han concretado hasta ahora acuerdos efectivos.