En una lechonería de Bogotá vendían cocaína, tusi, anfetaminas, LSD, ketamina y otras sustancias: operativo dejó cuatro capturados

Un operativo coordinado por las autoridades capitalinas permitió localizar un centro clandestino de procesamiento de estupefacientes, donde varias personas empleaban utensilios propios de un establecimiento gastronómico para preparar y dosificar distintas sustancias ilícitas - crédito @SeguridadBOG / X

Un operativo policial en una lechonería del barrio Aures, en la localidad de Suba, permitió descubrir un laboratorio clandestino de drogas y la captura de cuatro personas que presuntamente dosificaban y preparaban sustancias ilícitas bajo la fachada de un establecimiento de comidas.

La intervención, confirmada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana, expuso el uso de locales comerciales como punto de distribución de estupefacientes en la capital.

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Inspección rutinaria conduce al hallazgo de drogas y equipos para dosificación

Con base en información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la acción se desarrolló cuando agentes del Grupo Antiextorsión y del CAI Aures realizaban labores de registro y control en la zona.

Al ingresar a la lechonería, ubicada a escasos metros del CAI, los uniformados notaron la actitud sospechosa de varias personas en el interior del local. Los comportamientos evasivos motivaron una intervención minuciosa en el establecimiento.

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Durante la inspección, los agentes hallaron una bandeja metálica con diferentes tipos de drogas listas para su distribución, entre las que se encontraban aproximadamente cuatro kilos de marihuana, además de cocaína, tusi, anfetaminas, dosis de LSD y frascos de ketamina.

Un operativo policial en Suba revela el uso de una lechonería como laboratorio clandestino de drogas en Bogotá - crédito Policía de Bogotá

Junto a las sustancias, incautaron elementos para la dosificación y varios dispositivos móviles que, según las autoridades, podrían haber sido utilizados para actividades ilícitas.

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Modalidad y método: el uso de establecimientos legales como fachada

De acuerdo con el reporte oficial, la lechonería operaba como laboratorio clandestino, utilizando utensilios propios del negocio para manipular y dosificar estupefacientes. El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía Suba, señaló que el resultado se dio “gracias a las actividades de registro y control que realizan nuestras zonas de atención en articulación con el Grupo Antiextorsión”.

El hallazgo encendió las alertas por la variedad y cantidad de sustancias incautadas, así como por el riesgo que representan para la salud pública debido a su composición química.

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El operativo en el barrio Aures de Suba finaliza con la captura de cuatro personas y el decomiso de equipos de dosificación - crédito Policía de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación asumió la disposición de los capturados, que deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural para los implicados.

Avances contra el microtráfico y la importancia de la denuncia ciudadana

La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana destacaron que este operativo se dio en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, orientada a desarticular puntos de expendio de drogas ocultos en locales comerciales. “Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestros equipos en la ciudad”, aseguró la institución.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa o que afecte la convivencia, a través de la Línea de Emergencias 123. “La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, precisó la entidad en su comunicado.

La Policía Metropolitana de Bogotá incauta cuatro kilos de marihuana, cocaína, tusi y otras drogas en establecimiento comercial - crédito Policía de Bogotá

Operativos recientes y desafíos para la seguridad en Bogotá

El caso de la lechonería en Suba evidencia una tendencia creciente en Bogotá: el uso de negocios aparentemente legales para camuflar actividades ilícitas.

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La Policía Metropolitana reportó recientemente otras acciones contra el microtráfico y la extorsión en diferentes localidades de la ciudad, subrayando que en lo corrido de 2026 han sido capturadas 52 personas por delitos relacionados, según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad.

En uno de los procedimientos más recientes, en la localidad de Kennedy, agentes detuvieron a dos personas que portaban estupefacientes y armas mientras realizaban actividades de control. Las investigaciones revelaron que uno de los capturados tenía antecedentes y utilizaba un brazalete electrónico de seguimiento.

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