En enero de este año, Alberto Fernández ya se movía con comodidad en el instituto Patria. Una tarde, antes de entrar al despacho de Cristina Fernández, se cruzó con un gordo grandote al que conocía, porque había sido su anfitrión alguna vez en su programa de Cronica TV. Era Santiago Cúneo, que lo abrazó, ampuloso, sin que el ahora candidato tuviera tiempo para evitarlo. "Hola, compañero". Cuando entró, Fernández le preguntó a Cristina: "¿Qué hace este tipo acá". Cristina le respondió: "Es uno que nos apoya. Me lo trajo Cabandié". Alberto entonces le explicó a la ex presidenta el pasado carapintada de Cúneo y que meses atrás había sido despedido de Crónica por antisemita. Por esos días Alberto era aun un puente entre Cristina y los sectores del peronismo que se le resistían. El ahora candidato contaba esa anécdota a otros peronistas para fundamentar la necesidad de que sectores moderados rodeen a la ex presidenta. Estaba convencido de que Cristina podría volver a ser Presidente y que su entorno no era el más adecuado. Ni se imaginaba su destino.