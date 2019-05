Este extraordinario avance es al mismo tiempo un piso demasiado bajo para lo que ese colectivo aspira, claramente definido en su momento por la diputada nacional por Evolución radical Carla Carrizo durante la Jornada de Género y Política organizada por el Comité porteño del radicalismo: "La paridad no debe ser vivida como un ámbito legislativo. Necesitamos paridad en el Ejecutivo, en las universidades; necesitamos pensar una democracia que no excluya a las mujeres de la competencia". Ya antes la filósofa feminista Diana Maffía había sostenido en el mismo encuentro: "La paridad y el cupo son herramientas para que las mujeres capaces no tengan trabas para llegar a lugares de decisión".