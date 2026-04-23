Economía

El mal dato de actividad económica contagió a los mercados: por qué elevó la cautela de los inversores

El Indec informó que la economía cayó 2,6% mensual en marzo y la estadística desanimó a los operadores que tienen un ojo puesto en el mediano plazo. Qué puede pasar este jueves

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El retroceso de la actividad económica impactó de lleno en los activos argentinos. (AP Photo/Richard Drew)

No era novedad que el consumo estaba en retroceso y que los comercios y empresas padecían la desaceleración. Pero no es lo mismo estimar la caída que constatarla en las cifras: el Indec anunció que el Estimador de la Medición de la Actividad Económica (EMAE) cayó 2,1% en marzo en términos interanuales y 2,6% respecto a febrero.

Cuando se trata de dinero, no se manejan escenarios optimistas y lo primero que viene a la mente es cuánto incidirá un menor nivel de actividad económica en las elecciones si la dinámica no logra revertirse antes de asistir a las urnas.

Por eso, no extrañó el esfuerzo del ministro de Economía, Luis Caputo, por minimizar el dato que incluía la caída del comercio y de la industria, 7,6% y 8,7% respectivamente, con su consecuente incidencia en el desempleo. El aumento de la inflación y la caída de la actividad económica conforman la combinación de noticias que ningún gobierno desea enfrentar al mismo tiempo. De ahí que el dato generó un impacto igual o incluso mayor que el índice de precios de marzo, que arrojó un 3,4 por ciento.

Caputo dijo que “la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% contra el mes anterior. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida. En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general. Con relación a febrero de 2025, 8 de los 15 sectores que conforman el EMAE registraron crecimiento”.

El problema es que los costos están en alza por el conflicto en Medio Oriente. Las estaciones de combustibles reclaman aumento de precios por esta suba de costos, mientras la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que “el impacto los costos del agro para la cosecha de trigo 26/27 de trigo, le ganan al precio del cereal: hoy se necesitan 4,3 toneladas de trigo para comprar 1 tonelada de urea, frente a 2,7 toneladas a comienzos de 2026. El trigo subió 16%, pero la urea saltó 77%”.

Según un informe de Aldazabal y Cia. tras analizar la caída de la actividad económica, indica que “para marzo, nuestro monitor de alta frecuencia -basado en 22 indicadores adelantados, de los cuales 15 se encuentran disponibles-apunta a una mejora en la dinámica. En este sentido, el índice de difusión (proporción de indicadores con variaciones mensuales positivas) se ubica en 80, sugiriendo una recuperación mensual del EMAE. No obstante, destacamos que se trata de una estimación preliminar: la incorporación de los indicadores faltantes podría modificar esta lectura. Hacia adelante, proyectamos un crecimiento del PIB de 3,3% en 2026, en línea con el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central. No obstante, uno de los principales desafíos será lograr una mayor difusión del crecimiento hacia sectores rezagados, particularmente aquellos más intensivos en empleo”.

El reporte agrega que “en los próximos meses el monitoreo de la actividad económica resultará clave no sólo debido a que una extensión del crecimiento hacia otros sectores lograría un crecimiento agregado más sostenible, sino también por su impacto sobre la popularidad del Gobierno, variable que consideramos determinante para la compresión de spreads y la performance de los bonos soberanos en los próximos meses, teniendo en cuenta que 2027 presenta un nuevo ciclo electoral presidencial”.

La preocupación se trasladó a la Bolsa, donde el S&P Merval de las acciones líderes perdió 1,4% en pesos y 1,5% en dólares. Cabe aclarar que Brasil siguió el mismo camino y perdió 1,7%, pero no puede atribuirse al escenario internacional ya que en Nueva York hubo alzas generalizadas.

Los bancos fueron los más castigados porque sobre ellos recaen los efectos de un menor dinamismo económico, como lo demuestra el aumento de la morosidad. BBAR perdió 5,2%; Edenor, 3,4% y Banco Macro y Galicia, 3,1 por ciento.

A propósito de Edenor, ayer colocó Obligaciones Negociables por USD 550 millones a 9,75% anual. Pronto se viene la colocación de bonos de Chubut y dólares no van a faltar.

Por su parte, los bonos de la deuda tuvieron alzas irrelevantes que no superaron 0,3% y el riesgo país quedó casi sin cambios: cedió una unidad a 532 puntos básicos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 414 millones y el dólar mayorista subió $2,50 (0,2%) a 1.378 pesos. A la vez, el Banco Central compró USD 105 millones y las reservas subieron USD 62 millones a 45.844 millones de dólares.

En la plaza financiera, el MEP aumentó 0,4% a $1.420 y el contado con liquidación (CCL) quedó igual en $1.475 después de estar casi toda la rueda en alza. El “blue” aumento $5 a 1.415 pesos. El MEP, entre los dólares a que tiene acceso el público, sigue siendo el más barato de los tres.

Un informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini resalta que “el volumen de operaciones en futuros se redujo de 1,98 millones de contratos previos, en la rueda en la que se llevó a cabo la conversión de la letra dollar linked con vencimiento en abril, a 1,59 millones de contratos y algo similar ocurrió en bonos dollar linked (BYMA, t+1) donde el volumen cayó desde 254 millones (VN) previos a 62 millones. Las tasas implícitas se desplazaron al alza con acento en el tramo más corto, replicando lo sucedido en la curva pesos luego de que BCRA restableció el corredor de tasas. El dato del EMAE no fue una buena noticia y pudo haber explicado buena parte del mal desempeño de la bolsa local. Durante febrero el nivel de tasas fue más elevado y eso fue revertido, habrá que ver a la luz de los datos si acompañó la actividad”.

La clave para la rueda de este jueves es saber si los inversores terminaron de digerir el mal dato del crecimiento de la economía. En Estados Unidos los mercados ya asimilaron el efecto de la guerra y actúan ignorando los anuncios de ambas partes.

De todas maneras, ayer el petróleo cerró con 3,4% de alza y en el overnight, antes de la apertura de hoy, subía 0,50% a USD 102,33 por abril. El oro aumentaba 0,23% porque el dólar estaba en baja. El Bitcoin seguía avanzando y superó los USD 78.000, mientras los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con leves bajas que preanunciaban una rueda negativa.

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