La industria cayó en marzo, según un estudio privado: qué pasó en cada sector

La industria retrocedió 1,6% en marzo respecto a febrero, según FIEL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo, la industria experimentó una caída de 1,6% frente a febrero, de acuerdo con datos preliminares del Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Aunque en la comparación interanual se observó un incremento de 0,6%, la baja mensual se produce en un contexto en el que la Unión Industrial Argentina (UIA) insiste en la necesidad de medidas como la reducción de impuestos y el acceso a mayor financiamiento para fortalecer la competitividad.

En términos desestacionalizados, la producción industrial de marzo retrocedió tras tres meses de avances, lo que ubicó el nivel de actividad industrial en valores similares a los de noviembre pasado. “En la comparación con febrero, descontando factores estacionales, se tuvo una caída que anuló la mejora de los meses previos, posponiendo una eventual salida hacia una fase de recuperación de la actividad industrial, en un contexto en el que, con el proceso de apertura, sectores atraviesan una transformación para enfrentar presiones competitivas, y a otros se les abren oportunidades a partir de la densificación de las cadenas de valor vinculadas al agro, la energía y la minería”, indica el reporte de FIEL.

Esto genera interrogantes respecto a las expectativas que tiene Caputo de que a partir de abril, además de una desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo, vienen los “mejores 18 meses” para la Argentina en las últimas dos décadas. Sobre todo luego de la caída que registró en febrero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), con una variación negativa de 2,6 por ciento.

Si bien con esta suba interanual se recortó a 2,3% la caída acumulada en el primer trimestre frente al periodo enero-marzo del 2025, aún existen diferencias significativas entre los sectores, ya que algunos continúan con caídas.

Según FIEL, la industria registró un repunte de 0,6% en marzo en términos interanuales aunque en la comparativa intermensual, cayó 1,6 por ciento.

El informe de FIEL identificó a la producción de químicos y plásticos, la refinación de petróleo y la producción de minerales no metálicos como los sectores que exhibieron los mejores desempeños durante el tercer mes del año. En el caso de químicos y plásticos, el rebote se explicó por la reactivación de la producción de químicos y petroquímicos básicos debido a paradas que ocurrieron un año antes, sumada a una mejora en la elaboración de agroquímicos y jabones.

La refinación de petróleo mantuvo diez meses de subas interanuales y durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el volumen refinado más alto desde 2008. Por su parte, la producción de minerales no metálicos mostró una recuperación tras dos meses de caída, impulsada por un fuerte aumento en los despachos de cemento, que cortaron una racha de cuatro meses negativos. A su vez, el sector automotriz logró frenar en marzo la tendencia descendente: la fabricación de automóviles registró el noveno retroceso consecutivo, pero la producción de utilitarios presentó una mejora luego de cuatro meses de retracción.

Al analizar el primer trimestre, el ranking sectorial de crecimiento estuvo encabezado por la refinación de petróleo, con un avance acumulado de 9,5%. Le siguieron la producción de químicos y plásticos, con una suba de 2,6%, y alimentos y bebidas, que creció 0,8 por ciento. En cambio, las industrias metálicas básicas retrocedieron 0,5%, papel y celulosa disminuyeron 1,4%, lo mismo que los insumos textiles. Lo que expone es que, al igual que en el conjunto de la actividad en el sector industrial, también hay dos realidades diferentes.

Entre los sectores que profundizaron la contracción, la producción de minerales no metálicos acumuló una baja de 4% en el trimestre. Los despachos de cigarrillos cayeron 5,8%, la producción metalmecánica retrocedió 8,5% y la automotriz, 19,3% en comparación con el nivel de actividad de enero a marzo de 2025. El informe de FIEL resaltó que la refinación de petróleo amortiguó la caída industrial, mientras que el sector automotriz explicó cerca del 70% de la baja acumulada.

Son estos los datos que la UIA pone sobre la mesa cuando se reúne con el ministro de Economía, Luis Caputo: la situación de los sectores ligados al consumo interno. Según pudo saber Infobae, luego del encuentro de febrero, en donde la entidad que conduce Martín Rappallini le llevó propuestas al titular de Hacienda, no habrá, por el momento, mayores avances que las líneas de créditos que lanzó el Banco Nación Argentina (BNA). El compromiso con el sector sería que continúe bajando la tasa.

Desde la perspectiva de los tipos de bienes, los de uso intermedio sumaron una mejora de 1% durante el trimestre, resultado del impulso de la refinación de petróleo y el rebote en químicos y plásticos. Los bienes de consumo no durables igualaron el nivel de actividad alcanzado el año anterior, mientras que los bienes de capital mostraron un retroceso de 7,4% y los bienes de consumo durables registraron la mayor caída, con una contracción de 15% entre enero y marzo.