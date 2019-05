Mientras tanto el Gobierno mira azorado, sin poder festejar la tranquilidad del dólar en la última semana y la baja de más de un punto de la inflación en abril. Los diez puntos de consenso lanzados hace no más de dos semanas se diluyeron. Ya no son parte de la agenda política, quedaron sepultados en el huracán desatado por Cristina que sigue siendo fiel a sí misma. Por el momento, no muestra iniciativa de ocupar el centro del escenario político.