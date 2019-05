De la misma forma, que si el Estado tiene que pavimentar las calles, no tiene porqué poner una fábrica de pavimento, que la economía necesite una moneda no significa que el estado deba producirla. Basta con leer historia de la moneda, en particular el libro de Jack Weatherford, La Historia del Dinero, para darse cuenta que la moneda no es un invento de los gobiernos sino que es un descubrimiento del mercado. La gente descubrió que usando ciertas mercaderías podía hacer intercambio indirecto en vez del complejo trueque.