En Río Negro, al peronismo le faltó capacidad para construir un triunfo. Esta frustración no se resuelve disparando contra el candidato a gobernador, quien sin duda era el que más quería ganar, cual si fuera la única causa. Existe un PJ sin debate y sin voces desde abajo que sean escuchadas. Pero lo más grave es que hoy el peronismo carece de representatividad social. No expresa intereses económicos, laborales, culturales, regionales. No es el representante objetivo de reclamos válidos de los rionegrinos. Y cuando no se representan demandas, reivindicaciones y deseos, los pueblos votan a quienes creen que lo hacen mejor.