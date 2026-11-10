Cuatro ejercicios para fortalecer el suelo pélvico después de los 40 y controlar los escapes de orina

Causas y consecuencias del debilitamiento del suelo pélvico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ejercicios de suelo pélvico pueden contribuir a reducir los escapes de orina en mujeres mayores de 40 años, sobre todo cuando las pérdidas aparecen al toser, reír, estornudar, caminar rápido o hacer un esfuerzo físico.

El entrenamiento se centra en los músculos que sostienen la vejiga y ayudan a cerrar la uretra. La práctica constante puede mejorar su fuerza, resistencia y velocidad de respuesta, aunque requiere varias semanas para mostrar resultados.

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La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, a través de MedlinePlus, incluye estos ejercicios entre las herramientas para personas con pérdidas de orina o dificultades para controlar el flujo urinario. Yale Medicine también los considera una primera opción de tratamiento conservador.

Los escapes de orina no deben asumirse como una consecuencia obligatoria de la edad. Las contracciones pélvicas bien realizadas pueden mejorar el control de la vejiga, pero la técnica importa tanto como la frecuencia: practicar con músculos equivocados o hacer demasiadas repeticiones puede resultar contraproducente.

El suelo pélvico sostiene la vejiga y participa en el control urinario

El suelo pélvico está formado por músculos situados bajo el útero, la vejiga y el intestino grueso. MedlinePlus señala que estas estructuras intervienen en el control de la orina y del intestino.

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Cuando esa musculatura pierde fuerza o coordinación, puede responder peor frente a aumentos de presión dentro del abdomen. Eso explica por qué algunas pérdidas ocurren durante una tos, una carcajada o al levantar peso.

Los cambios asociados al paso del tiempo, los embarazos y los partos pueden influir en la función de esta zona. También pueden aparecer síntomas durante la perimenopausia y la menopausia.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria recomienda aprender a localizar correctamente los músculos pélvicos antes de iniciar una rutina. La sensación buscada es un cierre y una elevación interna, sin apretar de forma marcada el abdomen, el pecho o los glúteos.

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Para identificar la zona, MedlinePlus indica que se puede intentar detener el chorro de orina una vez. Esa maniobra sirve solo como referencia inicial y no debe convertirse en un ejercicio habitual durante la micción.

Los ejercicios de suelo pélvico ayudan a disminuir los escapes de orina involuntarios en mujeres mayores de 40 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contracciones lentas de Kegel construyen fuerza y resistencia

El primer ejercicio consiste en contraer el suelo pélvico durante varios segundos y luego relajarlo por completo. Este trabajo busca desarrollar la capacidad de sostener una activación muscular controlada.

La práctica puede comenzar tumbada boca arriba con las rodillas flexionadas. También puede hacerse sentada en una silla, siempre que la postura permita concentrarse en la contracción sin tensar otras partes del cuerpo.

Yale Medicine sugiere empezar con una contracción de tres segundos seguida de otros tres segundos de descanso. La persona puede completar unas diez repeticiones y aumentar la duración poco a poco a medida que domina el movimiento.

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El objetivo progresivo puede alcanzar contracciones de hasta diez segundos. MedlinePlus propone que la relajación tenga una duración similar para evitar la fatiga de la musculatura.

La semFYC aconseja contraer los músculos pélvicos durante cinco segundos y después relajarlos otros cinco. La pauta puede ajustarse según la capacidad de cada persona y la indicación de un profesional.

Durante este ejercicio, la respiración debe continuar con normalidad. Contener el aire o elevar los hombros suele ser una señal de tensión innecesaria.

La musculatura pélvica sostiene la vejiga y el útero, pero pierde fuerza debido a factores como el parto y la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contracciones rápidas preparan al cuerpo para los esfuerzos repentinos

El segundo ejercicio trabaja la velocidad de reacción. Consiste en apretar el suelo pélvico de forma breve y soltarlo por completo antes de repetir.

Esta modalidad puede ayudar a entrenar la respuesta muscular necesaria ante situaciones repentinas. Una tos, un estornudo o una risa elevan la presión sobre la vejiga en cuestión de segundos.

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El Servicio Nacional de Salud británico recomienda realizar este tipo de activaciones como complemento de las contracciones largas. La guía plantea tensar la musculatura hacia arriba con rapidez y relajarse entre cada repetición.

El objetivo puede ser llegar a diez contracciones rápidas por sesión. Al comienzo, resulta preferible hacer menos repeticiones y verificar que el suelo pélvico es la zona que realmente se activa.

La contracción debe sentirse interna y localizada. Si se tensan muslos, nalgas o abdomen, conviene detenerse y revisar la técnica antes de continuar.

Las activaciones rápidas no sustituyen a los ejercicios mantenidos. Ambas modalidades cumplen funciones diferentes y pueden integrarse en la misma rutina.

La progresión de las posiciones entrena el suelo pélvico para la vida diaria

El tercer ejercicio consiste en repetir las contracciones en distintas posiciones. El cambio de postura prepara a los músculos para actuar fuera del reposo.

La guía del Servicio Nacional de Salud británico aconseja comenzar tumbada si resulta más fácil percibir la contracción. Después, la práctica puede avanzar a la posición sentada y, más adelante, a la posición de pie.

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El paso siguiente es incorporar las activaciones en movimientos cotidianos. Caminar, agacharse o cambiar de posición exige que la musculatura responda en circunstancias más parecidas a la vida diaria.

La progresión debe ser gradual. Antes de aumentar la dificultad, conviene dominar el ejercicio en la postura anterior y poder relajar el suelo pélvico entre una repetición y otra.

La práctica de pie puede resultar útil porque muchas pérdidas aparecen durante actividades realizadas en esa posición. La musculatura aprende así a trabajar con las demandas de la gravedad y del movimiento.

Este avance no implica mantener una contracción permanente. El objetivo es activar y relajar con control cuando la situación lo requiere.

Las contracciones lentas de Kegel fortalecen la zona y aumentan la resistencia mediante pausas controladas de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contracción previa al esfuerzo ayuda a proteger la continencia

El cuarto ejercicio consiste en contraer el suelo pélvico antes de una acción que suele provocar escapes. Puede aplicarse antes de toser, reír, estornudar, levantar un objeto o ponerse de pie.

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La estrategia se basa en anticipar el aumento de presión sobre la vejiga. Si los músculos ya están activados antes del esfuerzo, pueden ofrecer una respuesta de sostén más eficaz.

Para que esta maniobra funcione, primero es necesario aprender las contracciones básicas. Una persona que no identifica bien el suelo pélvico tendrá más dificultades para activarlo a tiempo.

La práctica puede incorporarse a gestos repetidos de la rutina. Levantarse de una silla o cargar una bolsa pueden convertirse en recordatorios para entrenar esta respuesta.

Yale Medicine destaca que la constancia es más relevante que alcanzar una cantidad perfecta de ejercicios desde el inicio. Una rutina realista y sostenida tiene más posibilidades de convertirse en un hábito.

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La contracción anticipatoria complementa las sesiones de Kegel. No reemplaza el trabajo de fuerza ni el entrenamiento de contracciones rápidas.

Las contracciones rápidas entrenan la velocidad de reacción muscular frente a situaciones repentinas como toser o estornudar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento gradual de tiempo y repeticiones evita la fatiga muscular

El quinto ejercicio no incorpora un movimiento nuevo, sino una progresión controlada de las contracciones. A medida que el suelo pélvico gana fuerza, puede aumentarse la duración, el número de repeticiones o la complejidad de las posiciones.

El Servicio Nacional de Salud británico recomienda comenzar con pocas contracciones y de corta duración. La guía plantea avanzar gradualmente hasta realizar activaciones largas y rápidas en cada sesión.

MedlinePlus advierte que hacer ejercicios en exceso puede provocar fatiga muscular y aumentar los escapes de orina. Por esa razón, no conviene duplicar repeticiones de manera abrupta para intentar acelerar el resultado.

Un registro sencillo puede ayudar a sostener el plan. Anotar las sesiones realizadas permite observar la regularidad y detectar si alguna pauta provoca cansancio, molestias o dificultades técnicas.

La mejoría puede requerir varias semanas. MedlinePlus indica que algunas personas empiezan a notar cambios entre las cuatro y seis semanas, aunque los resultados considerables pueden tardar hasta tres meses.

El entrenamiento debe mantenerse incluso cuando aparecen avances. La musculatura necesita continuidad para conservar la fuerza y la coordinación obtenidas.

Guía para el entrenamiento del suelo pélvico y señales de consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor, los síntomas persistentes y las dudas técnicas requieren consulta

MedlinePlus indica que las molestias en el abdomen o la espalda durante los ejercicios pueden señalar una ejecución incorrecta. En esos casos, es posible que se estén contrayendo músculos distintos al suelo pélvico.

También es recomendable buscar orientación si los escapes empeoran, si la técnica no resulta clara o si no hay avances tras un periodo constante de práctica. Un médico, ginecólogo, urólogo o fisioterapeuta de suelo pélvico puede valorar cada situación.

Yale Medicine señala que las mujeres con síntomas de incontinencia deberían recibir indicaciones detalladas para entrenar en casa o ser derivadas a fisioterapia especializada. La supervisión permite ajustar la rutina y corregir errores.

Los ejercicios de Kegel son una herramienta conservadora y accesible, pero no resuelven todos los tipos de incontinencia. La evaluación profesional es necesaria cuando existen síntomas persistentes o situaciones que requieren un abordaje específico.