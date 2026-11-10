Colombia

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

El material audiovisual grabado en el icónico anfiteatro de Colorado anticipa la gira por estadios latinoamericanos, que inicia el 28 de noviembre de 2026 en la capital colombiana

Maná transmitió en su canal oficial de YouTube el especial 'Vivir Sin Aire Tour', grabado en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, antes de su concierto en el Vive Claro el próximo 28 de noviembre - crédito cortesía Warner Music Group
Maná transmitió en su canal oficial de YouTube el especial 'Vivir Sin Aire Tour', grabado en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, antes de su concierto en el Vive Claro el próximo 28 de noviembre - crédito cortesía Warner Music Group
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Maná transmitió en vivo y en forma gratuita el especial Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks) el pasado 6 de noviembre de 2026 a las 7:30 p. m., hora de Colombia. El estreno funciona como antesala del regreso de la banda mexicana al país: el grupo se presentará el 28 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, la primera parada de su gira por estadios latinoamericanos y la única fecha confirmada en Colombia.

El especial, emitido a través del canal oficial de YouTube de la agrupación en alianza con Warner Music, quedó disponible bajo demanda tras su transmisión inicial. El registro audiovisual documenta la presentación de la banda en el Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado, un anfiteatro natural que forma parte de la historia de artistas como U2, The Beatles, Grateful Dead, Depeche Mode y Stevie Wonder.

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El lanzamiento incluyó un minidocumental centrado en Fher Olvera, vocalista de Maná, quien relató su vínculo personal con el escenario. El cantante recordó que, a los 21 años, vivía en Denver, donde trabajaba lavando platos y observaba las formaciones rocosas mientras se preguntaba qué se sentiría tocar allí. 40 años después, frente a una multitud, Olvera volvió la mirada hacia esas rocas con una frase que resume el momento: “¡Ay, cabrón... llegaste!”.

El Red Rocks Amphitheatre de Colorado albergó en el pasado fechas de artistas como The Beatles, U2 o Stevie Wonder - crédito cortesía Warner Music Group
El Red Rocks Amphitheatre de Colorado albergó en el pasado fechas de artistas como The Beatles, U2 o Stevie Wonder - crédito cortesía Warner Music Group

El material incluyó interpretaciones de temas como Rayando el Sol, Clavado en un Bar, Labios Compartidos y Oye Mi Amor, con audio de alta definición y producción visual cinematográfica.

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Maná celebrará 40 años de carrera en Colombia

La agrupación supera los 50 millones de discos vendidos y celebrará cuatro décadas de carrera musical con su público colombiano - crédito cortesía Warner Music Group
La agrupación supera los 50 millones de discos vendidos y celebrará cuatro décadas de carrera musical con su público colombiano - crédito cortesía Warner Music Group

Con más de 50 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria, la banda mexicana hará su regreso al país con un repertorio que incluye los himnos que marcaron cuatro décadas de rock en español. La organización del evento advirtió sobre la disponibilidad de últimas entradas a través de Ticketmaster.co para la presentación del 28 de noviembre en Bogotá, lo que anticipa una alta demanda para el regreso de la agrupación al país.

Después de su parada en Bogotá, el itinerario de Vivir Sin Aire Tour continúa el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, y el 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago, Chile. La gira sigue el 10 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, y cerrarán con dos funciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, programadas para el 16 y el 17 de diciembre.

De este modo, Maná cerrará un 2026 marcado por varios hitos que incluyen su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vista por 1.200 millones de personas, y su presencia como único artista invitado en el especial Live From Mexico de Dua Lipa. La banda también reunió a casi 250.000 personas en un concierto en La Minerva, Guadalajara, y acumuló 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles, lo que la consolidó como el acto con más shows en recintos de ese tipo en la historia de la ciudad.

A lo largo de 2026, Maná sumó varios hitos a su carrera, incluyendo su aparición en la aperutra del Mundial 2026, en el estadio Azteca - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
A lo largo de 2026, Maná sumó varios hitos a su carrera, incluyendo su aparición en la aperutra del Mundial 2026, en el estadio Azteca - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Días antes del estreno del especial, Maná obtuvo el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami. La banda también fue incluida en la lista de Billboard de las 50 mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

Con estos antecedentes, la presentación del 28 de noviembre en Bogotá marcará el inicio formal de la gira Vivir Sin Aire Tour por Sudamérica, antes de que la banda continúe su recorrido por Perú, Chile, Argentina y finalmente México.

Todavía hay boletas disponibles para el concierto de Maná en Bogotá, con valores que oscilan entre $157.000 y $799.000, según la localidad elegida. El valor más bajo corresponde a la zona Preferencial, de pie, mientras que el más alto se ubica en Platea A. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster.co.

Las entradas para el concierto en la capital colombiana registran valores entre 157.000 y 799.000 pesos en Ticketmaster - crédito Ticketmaster
Las entradas para el concierto en la capital colombiana registran valores entre 157.000 y 799.000 pesos en Ticketmaster - crédito Ticketmaster

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