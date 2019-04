Terminaba el verano, era la hora de una siesta reparadora después del entrenamiento matutino, cuando un motociclista tomó la pequeña playa sobre el Estrecho de Sicilia a la que daba mi casa como si fuera una pista de motocross. Pasé del pedido al grito y al insulto, pero no había forma de que parara. Así que me escondí detrás de la parecita del patio y le arrojé un baldazo de agua en una de sus pasadas. Frenada, empujones y un par de trompadas al aire parecían haber sido el fin del episodio. El tipo se fue, insultando. Y entonces mi vecino, un vendedor de alfombras marroquí, vino corriendo para explicarme cómo estaban las cosas: "No se puede hacer esto en Calabria", empezó. "¿Sabés quién es? ¿No? Entonces lo mejor es que desaparezcas de tu casa por un par de noches, porque si es de la 'Ndrangheta o amigo de uno de ellos te van a venir a buscar. Tu vida está en peligro", dijo.